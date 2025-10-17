Virginia Troconis se rinde a la firma francesa que adoran las royals con un look de lujo valorado en más de 780 euros

Virginia Troconis vuelve a confirmar que la elegancia y la naturalidad pueden ir de la mano. La influencer, una de las mujeres españolas con más estilo y seguidoras fieles, ha compartido en su perfil de Instagram un look de dos piezas firmado por Sandro París, la firma francesa que también adoran royals como la Princesa de Gales o Carlota Casiraghi.

Su elección no ha pasado desapercibida: un conjunto negro de satén con aplicaciones de strass, compuesto por una camisa oversize y unos pantalones anchos a juego, que combinan el brillo sutil del tejido con el diseño vanguardista de los agujeros circulares bordados con cristales. Un conjunto sofisticado, con ese aire parisino tan característico de la marca, y con el que Virginia vuelve a demostrar por qué es un referente de estilo contemporáneo.

El conjunto de Sandro que promete arrasar este otoño

La camisa oversize con strass, valorada en 295 euros, está confeccionada en un tejido de satén con acabado brillante. Presenta manga corta, cuello camisero, bajo asimétrico y cierre de botones, pero lo que realmente la hace especial son los agujeros ribeteados con cristales, un detalle joya que transforma una prenda básica en una pieza de lujo.

Camisa Sandro

A juego, combina el pantalón de satén con aplicaciones circulares (valorado en unos 490 euros, según el precio de venta en Turquía, donde la marca también distribuye sus colecciones), una prenda fluida de cintura elástica y caída impecable que estiliza sin esfuerzo. El resultado es un total look negro con guiños futuristas, perfecto tanto para una cena especial como para un evento de día con toque moderno.

Pantalón. Sandro

Accesorios minimalistas y actitud effortless

Virginia Troconis completa su look con gafas de sol negras, bolso acolchado con cadena cruzada y zapatos planos de rejilla, demostrando que la sofisticación no está reñida con la comodidad. Con su melena suelta y ondas suaves, consigue un equilibrio perfecto entre naturalidad y glamour.

La elección de este conjunto reafirma el estilo de Virginia, siempre fiel a las piezas atemporales con un punto de originalidad. Sandro, la firma francesa fundada por Evelyne Chetrite, se caracteriza precisamente por eso: prendas urbanas con un toque de distinción y detalles de alta gama que las convierten en auténticos objetos de deseo.

Un look parisino que inspira

El look de Virginia Troconis es una auténtica lección de cómo elevar el negro clásico sin recurrir a lentejuelas ni brillos excesivos. Su apuesta por el satén y los detalles de strass redefine el concepto de “casual chic” y lo adapta al otoño con maestría.

Un conjunto que combina artesanía, diseño y ese estilo francés que nunca pasa de moda. En definitiva, un look con sello Sandro que promete ser tendencia entre las amantes del lujo discreto y el buen gusto.