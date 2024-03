Me voy al norte esta Semana Santa y estas son mis prendas imprescindibles que voy a meter en mi maleta

¿Viajas esta Semana Santa al norte de España? Pues bien, aunque es cierto que las temperaturas descenderán considerablemente a lo largo de los días y la probabilidad de lluvia es muy alta, no te preocupes porque podrás lucir más modelitos aparte del chubasquero y las botas de agua. Este calzado está muy en tendencia, y es que es tan versátil que son muchas las influencers del norte que las incluyen en sus looks más elegantes, sofisticados y calentitos, llevándolas con mini faldas y chaquetas de punto cuando llega la primavera. Esta es una opción muy adecuada para esta Semana Santa pues, si el tiempo no lo permite, un bonito vestido corto en blanco como el de Rocío Osorno con este tipo de botas será la opción más adecuada. Sin embargo, si el cielo nos da una tregua, puedes apostar por unas bailarinas (el calzado por excelencia de la temporada de invierno y primavera) y llevarlas con una falda de corte midi en satén y una camisa romántica. Si no eres una gran amante de las faldas midi, no te preocupes, pues un pantalón de pinza siempre es una opción muy adecuada. Las chicas más estilosas en primavera optan por lucir sus pantalones de pinza con un chaleco a conjunto y una blazer en caso de que las temperaturas desciendan. Es el caso, por ejemplo, de Pilar de Arce y su conjunto de pantalón, chaleco y blazer en tono menta en estampado de rombos.

Sea cual sea tu plan, hay algunas prendas de fondo de armario que no nos pueden faltar en nuestra maleta, viajes al norte de España como si pasas la Semana Santa en Andalucía, tu maleta debe de incluir una serie de piezas que te encajará a la perfección con cada look que lleves. Por ejemplo, una prenda que sí o sí debes meter es una camisa blanca, ya sea de corte básico como con detalles románticos como volantes, lazos (al más puro estilo 'coquette') o encajes. Otra prenda es, sin lugar a dudas, el vestido de corte midi. En tiendas podemos encontrarlos en un sinfín de estampados y diseños, desde el clásico vestido camisero de Tamara Falcó en color blanco hasta el vestido boho de Sara Carbonero en tonos azules y morados, son muchos los vestidos midi entre los que escoger. Sin más que añadir, te enseñamos una serie de prendas que podrías meter en tu maleta de viaje esta Semana Santa si la pasas en el norte de España.

Camisa bordados perforados, de Zara (25,95 euros)

Camisa bordados Zara

Pantalón ancho efecto arrugado, de Zara (25,95 euros)

Pantalón ancho Zara

Vestido midi, de Sfera (19,99 euros)

Vestido midi Sfera

Pantalón ancho detalle pinzas, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Pantalón ancho Massimo Dutti

Jersey de punto rayas cuello redondo, de Massimo Dutti (49,95 euros)

Jersey de punto rayas Massimo Dutti

Estas son algunas de las prendas que sí o sí deben de incluir todas aquellas chicas amantes de la moda que viajarán al norte esta Semana Santa, una escapada que se tornará algo gris y con temperaturas bajas.