Vuelve el leopardo: 7 prendas que te querrás poner a todas horas

No sabemos lo que tiene el estampado de leopardo que nos vuelve locas a todas. Y es que este print siempre se ha llevado y hasta llegó a ser un fondo de armario para muchas mujeres. Todavía recordamos el tan hablado desfile de Alta Costura Spring Summer 2023 de Schiaparelli, donde una modelo nos dejó sorprendidos con un look de leopardo (con cabeza incluida). O la multitud de pasarelas de Roberto Cavalli, en las que este estampado es el protagonista de la colección. Aunque el leopardo siempre ha estado en nuestro estilismo, sí que es cierto que en esta temporada de otoño e invierno se ha enfatizado en los outfits de día y de noche. También dentro de la oficina y fuera de ella. O, en las bodas y eventos para ser las mejores invitadas. Y no solamente lo hemos visto en prendas, como faldas mini o blusas con una estética Ganni, sino que también en los accesorios (bolsos y calzado, sobre todo). Por lo que, después de ver los lookazos que nos han compartido las influencers españolas, queremos seguir llevando el estampado de leopardo hasta la saciedad.

Se trata de un animal print que favorece a las mujeres de todas las edades. Ya no se combina única y exclusivamente con el blanco o el negro, sino que las expertas en moda se han tomado la libertad de hacerlo con un rojo, un dorado o hasta con un total look. Y tenemos que decir que nos están convenciendo para copiarles. Lo más versátil de esta nueva tendencia es que la puedes llevar con una estética clásica y elegante o con otra más maximalista (que está tan de moda en estos momentos). Los complementos son una buena propuesta para comenzar en el mundo del leopardo, por lo que cotillea tus marcas favoritas para encontrar el bolso o las bailarinas con tacón que más peguen con tu estilo. Y si ya estás in y con el mood de llenar todo tu armario de este estampado, estamos convencidos de que tus prendas favoritas del entretiempo son las americanas estructuradas y con hombreras, las chaquetas de punto, los abrigos con pelo y los jeans rectos. Así que, para inspirarte, te mostramos cómo combinan las influencersespañolas el estampado de leopardo. ¡Descúbrelo!

1. Faldas mini

2. Bolsos bandolera

3. Bailarinas con tacón

4. Americanas estructuradas

5. Abrigos con pelo

6. Jeans rectos

7. Chaquetas de punto

Como has visto, las creadoras de contenido ya están dentro de la tendencia del leopardo y nos han enseñado los estilismos que, próximamente, tú y yo vamos a replicar. Porque son muy cool, originales y nos han dejado con la boca abierta.