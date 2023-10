Las bailarinas de tacón este otoño e invierno serán un must en nuestro armario

La bajada de las temperaturas solo puede significar que decimos adiós a todas las prendas más veraniegas que llevamos usando todos estos meses. Muy a nuestro pesar, dejamos atrás los shorts, así como las mini faldas y los vestidos más fluidos, cómodos y sencillos que hemos combinado casi cada día con sandalias, desde las más minimalistas de tiras y de estilo capri, como estas sandalias capri de Amelia Bono, un look perfecto para aquellos días cálidos del otoño compuesto por bermudas, camisa de lino estampada y este calzado tan cómodo y sencillo, hasta las sandalias de tacón sensato que no hemos dejado de usar en los eventos de noche durante el verano. Ya era momento de guardar en nuestro armario todas estas prendas y accesorios y darle la bienvenida a aquellas más abrigadas, como los jerséis de lana, las chaquetas de cuero -que tan en tendencia están- y los pantalones de tipo cargo, que vuelven pisando fuerte otra temporada más. Sin embargo, cuando hablamos de calzado, si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que hay algunos que seguirán en nuestro armario otra temporada más, como son las botas altas, especialmente las botas cowboy, así como las sneakers tipo Adidas Samba y los mocasines. Además de estos, hay un calzado que se ha hecho muy viral y que sigue el estilo 'preppy', un estilo de lo más elegante y sofisticado. Hablamos de las bailarinas tipo Mary Janes, las cuales no solo las veremos en un diseño plano, sino también en tacón.

¿Cómo combinar las bailarinas de tacón? Como hemos mencionado anteriormente, las bailarinas han pasado a ser un imprescindible en nuestro armario, convirtiéndose en el calzado estrella este otoño e invierno junto con las botas cowboy. Si todavía no te has hecho con unas, es momento de que corras a tu tienda favorita antes de que sea tarde y crea looks tanto para la oficina como para noches más especiales. Para el día a día, puedes llevar las bailarinas de tacón con unos jeans o pantalón de estilo pijamero, un jersey de lana y un bolso XL en el que guardar todo lo necesario para ir a la oficina y pasar el día fuera de casa. Sin embargo, para ocasiones más especiales que requieran un look mucho más sofisticado, apuesta por el clásico y mítico 'little black dress', una blazeroversize, un collar maxi XL y tus bailarinas de tacón favoritas. Sin más, te enseñamos las bailarinas de tacón que puedes encontrar actualmente en tiendas.

Zapato metalizado lazo, de Mango (49,99 €)

Zapato metalizado lazo Mango

Zapato tacón bloque, de Mango (35,99 €)

Zapato tacón bloque Mango

Bailarina Mesh tacón, de Zara (29,95€)

Bailarina Mesh tacón Zara

Zapato destalonado piel adorno, de Zara (59,95 €)

Zapato destalonado piel adorno Zara

Zapato tacón ancho acharolado, de Zara (29,95€)

Zapato tacón acharolado Zara

Zapato tacón charol hebillas, de Massimo Dutti (89,95 €)

Zapato tacón charol hebillas Massimo Dutti

Estas son algunas de las bailarinas de tacón que puedes encontrar actualmente en tiendas.