Los zapatos Cenicienta de Tamara Falcó en Copenhaguen son glamurosos hasta con pantalones de piel anchos

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no paran de viajar, eso es un hecho. De Roma a París, y ahora también Copenhaguen. Y es que el matrimonio no hay fin de semana que se queden en Madrid, y nos lo han vuelto a dejar claro este fin de semana con una nueva escapada gastronómica. Pero obviamente, nosotras no nos hemos fijado en el exclusivo menú con el que se estaban deleitando, si no en los looks de la marquesa de Griñón. Porque si el viernes estrenaba el mono palabras de honor de nueva colección de Zara que todas necesitamos para nuestras cenas de Navidad, ahora en la capital de Dinamarca ha estrenado la falda satinada más tendencia para este invierno 2023, los pantalones de piel más calentitos, y ahora también los zapatos joya que no querría perder ni Cenicienta. Un tipo de calzado que siempre nos trasladará a Carrie Bradshaw en 'Sexo en Nueva York'.

Porque si los pantalones de piel son una prenda que vuelven cada otoño/invierno, Tamara Falcó los ha rescatado de su armario en su versión más ancha para añadirlos a su maleta de looks más calentitos en Copenhaguen, porque si en Madrid tenemos frío, mucho más en la ciudad danesa. Por eso, todo los estilismos de esta escapada de fin de semana de Tami, los vamos a meter en nuestra carpeta de inspiración para los días más fríos que están por llegar. Por su versatilidad, su elegancia, su comodidad y por ser combinable con la mitad de tu armario, el pantalón de cuero es algo que no ha desaparecido nunca, pero que este año piensa convertirse en todo un imprescindible. Si hasta la Reina Letizia ha tirado de él para ocasiones formales acompañado de blusas de seda, no se nos ocurre un momento en el que no sea adecuado.

Tamara Falcó en Copenhaguen. @tamara_falco

O lo que es lo mismo, Tamara Falcó nos deja claro que un zapato joya siempre elevara todos nuestros looks, tanto de día como de noche. Porque ella lo ha combinado con un jersey de rayas más casual, pantalones de piel, y el zapato joya le da el toque más glamuroso.