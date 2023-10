Tamara Falcó se ha ido de compras a Zara a por este mono palabra de honor para nuestras comidas de Navidad

Podemos decir que es el día oficial de los monos de Zara, si primero ha sido María Pombo, ahora Tamara Falcó para su tertulia de actualidad en 'El Hormiguero'. Si el de la influencer es de estilo sastre con chaleco, el de la marquesa es palabra de honor. O lo que es lo mismo, nos ha quedado claro que este otoño necesitamos un mono negro para todos nuestros eventos y citas especiales. Aunque ha sido ver el mono palabra de honor de Tamara Falcó y pensar en todas las comidas y cenas de Navidad que tenemos por delante en los próximos meses. Era el escote más habitual en los 2000, ese palabra de honor que se hacía dueño de los tops, los vestidos y hasta los diseños de novia se convirtieron en obsesión con este tipo de escote. Y ahora la hija Isabel Presyler nos lo ha dejado claro con este mono palabra de honor que estiliza al máximo.

La vida se encarga de demostrarte que no hay que hacer eso, porque mira, 20 años después aquí están de nuevo, yo tengo ya más de cuarenta años y en algunos momentos me replanteo si quiero volver a llevarlos. Y eso es lo que pasa con este mono de Zara que ha estrenado Tamara Falcó que perfectamente podría haber llevado Isabel Presysler en su juventud, y ahora lo lleva su hija. Además, como decíamos estiliza al máximo no solo por su escote palabra de honor que resalta la zona de la clavícula, si no también por su pantalón ancho que te hace parecer más alta.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. @tamara_falco

Mono palabra de honor ZW Collection, de Zara (69,95 euros)

Mono palabra de honor. Zara

Un mono largo confeccionado en tejido con viscosa 29% con escote palabra de honor, falso bolsillo con solapa en delantero y bolsillos de vivo en espalda con detalle de botones combinados a tono en delantero, pierna ancha, cierre en espalda con cremallera oculta en costura.