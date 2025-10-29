Looks de Halloween
Zara quiere que vayamos guapas en Halloween: 8 fichajes de última hora aprobados por Marta Ortega
Si todavía no sabes cómo vestirte este 31 de octubre, la firma española tiene un gran abanico de alternativas que podrás seguir utilizando el resto de año
La tradición de gastarse dinero en disfraces para Halloween se ha quedado un poco atrás, puesto que ahora se mira la reutilización de los estilismos. Es decir, hemos pasado a ir a las marcas de moda para conformar un look terrorífico con prendas de vestir con aires más diferenciales y cercanos a la temática. A dos días del 31 de octubre, Marta Ortega lo ha vuelto a hacer: ha lanzado la colección de Halloween con la que nos tiene acostumbrados a estas alturas de año. Eso sí, con ítems más ponibles para otra ocasión durante el resto del año.
La presidenta de Inditex ha llevado esta festividad al extremo más sofisticado, adaptándose a los códigos de vestimentas que son más comunes de ver. El color negro se vuelve en el gran protagonista de la noche junto con un juego de tejidos o texturas que marcan la diferencia en cada una de las piezas. Un conjunto de elementos que consiguen crear un atuendo elegante y versátil para cualquier otra ocasión de relevancia para darle una segunda, tercera o infinitas vidas. Como decíamos, las alternativas que nos ofrece Zara no son disfraces en sí, sino que tienen un estilo gótico que consiguen estar a la altura de Halloween. Un vestido de efecto terciopelo (que, incluso también es perfecto para Navidad), un abrigo estructurado que es la elegancia personificada o accesorios que también se utilizan para otros estilismos de noche o de fiesta.
Looks de Halloween de última hora
Si todavía no tienes look de Halloween y no sabes por dónde comenzar, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha encontrado la solución. Marta Ortega ha adaptado las tendencias de otoño-invierno 2025/26 a estos fichajes temáticos con elementos estilísticos que aportan un punto sombrío y versátil. Si escogemos un vestido asimétrico con transparencias lo podemos combinar con botas de tacón en negro; si es el caso de un top semitransparente de araña, lo estilizaremos con unos pantalones de efecto cuero; o si quieres darle todo el protagonismo a un bolso de calabaza, solo tienes que marcarte un total look sencillo exento de detalles. Y como Zara quiere que vayamos guapas este Halloween, a continuación comentamos los siete fichajes de última hora aprobados por Marta Ortega.
Vestido asimétrico, de Zara (90 euros)
Vestido semitransparente, de Zara (160 euros)
Abrigo jacquard, de Zara (189 euros)
Top fluido, de Zara (23 euros)
Camiseta semitransparente, de Zara (30 euros)
Casquete joya, de Zara (50 euros)
Bolso de calabaza, de Zara (60 euros)
Collar capa, de Zara (40 euros)
Esta vez, Zara no ha lanzado los disfraces de Halloween como en los anteriores años. No obstante, ha apostado por la fusión de la elegancia y versatilidad con la faceta terrorífica bajo la aprobación de Marta Ortega. Por lo que, si todavía no tienes ninguna opción, la firma española te lo pone fácil a última hora.
✕
Accede a tu cuenta para comentar