El look de Zara de Tamara Falcó que combina el top palabra de honor más elegante con la falda efecto piel viral

Tamara Falcó ha vuelto a dejar claro que no necesita recurrir a la alta costura para deslumbrar. La marquesa de Griñón apareció en El Hormiguero junto a su madre, Isabel Preysler,para acompañarla en la presentación de sus memorias, y lo hizo con un look completamente firmado por Zara que ya promete arrasar entre las fans del estilo sofisticado con un punto moderno.

El look de Zara más elegante de Tamara Falcó

Para la ocasión, Tamara apostó por un total black de la nueva colección Zara Woman, un conjunto tan sencillo como efectivo que combina dos básicos reinventados. La prenda protagonista es un top palabra de honor confeccionado en hilatura con algodón (49,95 euros), perteneciente a la línea limitada ZW Collection. Con diseño asimétrico y detalle de pliegues laterales, el top deja los hombros al descubierto y estiliza la parte superior del cuerpo gracias a su estructura ligeramente drapeada y su tejido con cuerpo.

Top. Zara

Lo combinó con una falda midi efecto piel de tiro alto (25,95 euros), una de esas piezas versátiles que nunca pasan de moda. De corte tubo y con una abertura trasera muy sutil, esta falda realza la figura al marcar la cintura y alargar visualmente las piernas, aportando un aire elegante pero actual.

El resultado es un conjunto impecable en clave monocolor que mezcla el carácter atemporal del negro con el toque de tendencia que aportan los tejidos satinados y el efecto piel, dos de los acabados estrella de esta temporada.

Falda piel. Zara

Un look sofisticado y minimalista

Fiel a su estilo, Tamara optó por mantener el protagonismo en el conjunto, apostando por un maquillaje natural, melena suelta con ondas y unos pendientes dorados discretos. En los pies, unos salones negros de tacón completaban un look equilibrado, ideal tanto para una cena especial como para un evento televisivo como este.

Lo que más ha gustado de su elección es precisamente su accesibilidad: ambas prendas aún pueden encontrarse en la web de Zara (aunque en pocas tallas), lo que convierte este estilismo en una opción perfecta para quienes buscan inspiración de invitada o un look de noche elegante sin gastar demasiado.

Madre e hija, dos referentes de estilo

La aparición conjunta de Isabel Preysler y Tamara Falcó en el programa de Pablo Motos ha sido todo un acontecimiento televisivo y de estilo. Mientras Isabel apostaba por unos vaqueros joya de Redondo Brand, Tamara se decantó por un conjunto de Zara que demuestra que la elegancia no está reñida con la simplicidad. Dos generaciones, dos estilos y una misma lección: el buen gusto siempre encuentra su forma de brillar.