Organízate este septiembre: la lista de los productos clave para una vuelta a la rutina más fácil

Con el fin del letargo estival, septiembre impone la vuelta a las obligaciones y la necesidad de renovar ciertos aspectos de nuestro día a día. Para facilitar esta transición, una campaña de descuentos busca equipar a los consumidores para la nueva temporada, empezando por los detalles más personales. En este ámbito, destacan las ofertas en perfumería, con rebajas que llegan al 60% en el caso del perfume masculino Legend de MONT BLANC o al 48% en la fragancia femenina ECLAIRE de Lattafa, dos propuestas para arrancar el curso con un nuevo aroma.

En esta misma línea de cuidado personal, la selección de productos pone el foco en reparar los daños del verano en la piel y el cabello. Para el rostro, castigado por la exposición solar, se ofrece la BB Cream de Garnier, con ácido hialurónico y aloe vera, a un precio rebajado en un 30%. En cuanto al cabello, a menudo debilitado por el cloro y el sol, el champú reconstructor de Kérastase se presenta como una solución reparadora con un descuento del 35% sobre su coste habitual.

Además, el bienestar físico es otro de los pilares de la vuelta a la normalidad. La oferta incluye las zapatillas de mujer Skechers 12982, que cuentan con la conocida plantilla de espuma viscoelástica para garantizar la máxima comodidad y que se pueden adquirir con un 30% de descuento. Se trata de una selección de artículos, tal y como han publicado en 20minutos, que también contempla las necesidades de quienes se ejercitan en su propio hogar.

Equipamiento para el trabajo y el entrenamiento en casa

La tendencia de montar un pequeño gimnasio doméstico gana cada vez más adeptos. Pensando en ellos, la campaña incorpora elementos esenciales para quienes prefieren entrenar en casa. Entre ellos se encuentra una esterilla de ejercicios antideslizante de la marca UNYCOS con una rebaja del 32%, así como un práctico set de dos mancuernas de neopreno de la misma firma, disponibles en pesos de uno a diez kilos y con un descuento del 16%.

Finalmente, la renovación del espacio de trabajo, ya sea en la oficina o en casa, es fundamental para afrontar los próximos meses. Para garantizar la comodidad en la jornada laboral, se ha incluido la silla ergonómica de T-lovendo, que dispone de soporte lumbar ajustable y una rebaja del 27%. La oferta se complementa con la versátil mesa portátil de Global Z-A, con un 41% de descuento, y la clásica mochila Borealis de The North Face, que cuenta con un compartimento para portátiles de hasta 15 pulgadas y un precio un 17% más bajo.