Las Skechers que muchas madres del cole 40+ han hecho suyas porque son cómodas y estilosas

En la puerta del colegio se ve de todo, pero hay un calzado que se repite una y otra vez en los looks de las madres que quieren comodidad sin perder estilo: las Skechers. Esta marca ha sabido convertir sus zapatillas en un básico para el día a día, mezclando suelas acolchadas, diseños urbanos y rebajas que hacen difícil resistirse. En Amazon, varios modelos se encuentran ahora con descuentos que rondan entre el 30 y el 50%.

Skechers OG 85 Goldn Gurl: 41% de descuento

Skechers OG 85 Goldn Gurl Amazon Amazon

Inspiradas en las clásicas deportivas de los 80, las OG 85 Goldn Gurl son un ejemplo de cómo Skechers consigue que un modelo retro funcione en el presente. La entresuela absorbe impactos, la plantilla viscoelástica refrigerada por aire mantiene la pisada cómoda y la suela de goma flexible aporta seguridad en cada paso. El detalle en tonos taupe y rose gold las convierte en una opción versátil que combina tanto con vaqueros como con vestidos informales.

Skechers Billion Subtle Spots: 31% de descuento

Skechers Billion Subtle Spots amazon amazon

Este modelo apuesta por un diseño más actual y atrevido, con un acabado en off white y un detalle de estampado leopardo que le da un punto sofisticado. Fabricadas en material sintético de gran resistencia, llevan cierre de cordones y suela de caucho, lo que las hace ideales para jornadas largas sin renunciar a un toque de personalidad. Son perfectas para quienes buscan una deportiva blanca pero con algo diferente.

Skechers Uno Metallic Love: 50% de descuento

Skechers Uno Metallic Love Amazon Amazon

Las Uno Metallic Love son probablemente las más llamativas de esta selección. Con su base blanca y detalles en dorado metálico, consiguen ese equilibrio entre sneaker deportiva y zapato con un guiño chic. Incorporan la clásica amortiguación de Skechers y mantienen la comodidad incluso en días de mucho trote. El tipo de zapatilla que se adapta tanto al ritmo de las rutinas diarias como a un plan de tarde con amigas.

Con rebajas que dejan estas zapatillas en torno a la mitad de su precio habitual, no sorprende que se hayan convertido en una de las elecciones favoritas para muchas madres 40+. Comodidad, estilo y versatilidad en un mismo calzado.

