¿Sabías que tus brochas pueden causar acné? Así lo evitas

Los expertos en maquillaje coinciden en un objetivo fundamental: mantener las brochas limpias para optimizar el acabado del maquillaje y prevenir problemas cutáneos. Profesionales como Lui Liébanas, Manu Martel y Bart Reverte comparten sus rutinas de limpieza, enfocadas en eliminar pigmentos y residuos sin dañar las cerdas.

Tres procedimientos destacan en las recomendaciones profesionales: limpieza con jabón neutro, uso de disolventes específicos y la técnica del parabrisas. Cada método busca preservar la integridad de las brochas mientras garantiza una higiene profunda.

El método de jabón neutro, presentado por Lui Liébanas, se basa en un masaje controlado para desprender pigmentos sin comprometer la adherencia de las cerdas. La técnica implica humedecer con agua tibia, aplicar jabón suavemente, utilizar una alfombrilla de silicona y secar manteniendo la forma original de la brocha.

Técnicas especializadas de limpieza

Los productos comerciales y disolventes, como los que recomienda Manu Martel, resultan especialmente efectivos para eliminar residuos grasos de bases y correctores. Su rutina incluye aplicar limpiador en seco, humedecer, frotar brevemente y usar una alfombrilla texturizada para una limpieza profunda.

Bart Reverte propone la denominada «técnica del parabrisas» con jabón en pastilla, realizando movimientos laterales y aclarando repetidamente. Como paso adicional, recomienda pulverizar con alcohol isopropílico para completar la desinfección.

Las recomendaciones unánimes de los expertos incluyen cuatro puntos cruciales: mantener una frecuencia semanal de limpieza, secar en posición horizontal, evitar agua muy caliente y preferir productos suaves. Estas pautas no solo conservan la durabilidad de las brochas, sino que también previenen la proliferación de hongos y bacterias.

Los profesionales enfatizan que una limpieza adecuada no solo mejora el resultado del maquillaje, sino que protege la salud de la piel. Mímate y mímalas: unas brochas higiénicas son sinónimo de cuidado y calidad cosmética.