La Reina Letizia se coordina con Leonor en Navarra y estrena bolso de Carolina Herrera de 790 euros

La Reina Letizia vuelve a acaparar todas las miradas en Navarra, donde acompaña al Rey Felipe VI y a la Princesa Leonor en una cita de gran carga histórica. La heredera debuta como Princesa de Viana y su madre la respalda con un estilismo que combina solemnidad, modernidad y guiños de moda muy cuidados.

El traje burdeos de Bleis Madrid

Para la ocasión, la Reina Letizia recupera un traje de Bleis Madrid, firma española especializada en sastrería femenina. Se trata de un dos piezas en tono burdeos con blazer entallada y pantalón fluido de corte recto. Un conjunto que la Reina ha lucido en otras ocasiones, pero que vuelve a demostrar su vigencia como uniforme de poder.

La princesa de Asturias y Viana realiza con los reyes su primera visita oficial a Navarra Villar López Agencia EFE

El color burdeos, uno de los más repetidos en las pasarelas de otoño 2025, transmite autoridad, sofisticación y calidez. Una elección perfecta para un acto institucional donde la moda funciona también como lenguaje diplomático.

El estreno más destacado: un bolso de Carolina Herrera

La gran novedad de su estilismo está en los complementos. La Reina Letizia estrena el bolso Tiny Doma Insignia Satchel de Carolina Herrera, valorado en 790 euros. El diseño, confeccionado en el mismo tono burdeos que el traje, destaca por su estructura compacta y el icónico logo de la casa grabado en la solapa. Una pieza que se convierte en el broche perfecto de un look de impecable coherencia cromática.

El bolso de Letizia. Gtres

El conjunto se completa con las que ya son sus merceditas favoritas del otoño: las babies negras de Sézane (155 euros). Con tacón ancho y tiras con hebillas de latón, el modelo “Paula” aporta comodidad sin renunciar a la feminidad.

En cuanto a joyas, la Reina apuesta por la discreción con unos pendientes minimalistas en forma de rayo, diseño de Bárbara Goenaga, realizados en oro rosa de 18 quilates y engastados con diamantes negros. Una pieza delicada que suma modernidad sin robar protagonismo al conjunto.

Coordinación con la Princesa Leonor

La sintonía con la Princesa Leonor ha sido evidente. Mientras la Reina opta por el burdeos de Bleis Madrid en clave ejecutiva, la heredera recurre a un traje oversize en azul marino, más relajado y en línea con las tendencias juveniles del millennial tailoring.

La princesa de Asturias y Viana realiza con los reyes su primera visita oficial a Navarra Villar López Agencia EFE

Ambas muestran dos caras del poder femenino en la monarquía: la solidez y experiencia de la Reina y la frescura de la Princesa. Una imagen conjunta que refuerza la cohesión institucional en un momento clave.

Una vez más, la Reina Letizia confirma su maestría para escoger looks que van más allá de la moda. El traje de Bleis Madrid y el bolso de Carolina Herrera conforman un estilismo de gran coherencia, perfecto para acompañar a la Princesa Leonor en su papel protagonista como Princesa de Viana.