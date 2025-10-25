Tres cepillos que cuidan tu pelo mejor que muchos tratamientos capilares

A veces cuidamos el cabello con mimo —champús específicos, mascarillas semanales— y, sin embargo, seguimos usando el primer cepillo que encontramos. Lo pasamos por alto, pero de él depende más de lo que parece: cómo se distribuyen los aceites naturales, si el cuero cabelludo se estimula o se irrita, si el cabello se rompe o se fortalece... El cepillado es un gesto de tratamiento, no un mero trámite. Y cuando se hace con la herramienta adecuada, el cambio se nota.

Porque no todos los cepillos sirven para lo mismo. Los de cerdas naturales suelen ser ideales para cabello fino o medio, ya que reparten mejor los aceites y añaden brillo. Los de púas más firmes, en cambio, funcionan mejor en melenas gruesas o rizadas, donde se busca controlar el volumen sin dañar el cabello.

Entender esa diferencia es clave: elegir el cepillo adecuado no tiene que ver solo con la forma o el precio, sino con cómo responde al tipo de pelo y a la manera en que lo cuidamos cada día.

Leonor Greyl: la tradición francesa del cuidado capilar

Cepillo de Leonor Greyl con cerdas de jabalí y acabado carey (72€) Leonor Greyl

Entre los cepillos más apreciados por los profesionales, el Cepillo de Tratamiento Carey de Leonor Greyl combina cerdas 100 % de jabalí con una almohadilla de caucho natural que se adapta al cuero cabelludo y mejora la circulación. Está pensado para aportar brillo y definición, especialmente en melenas que buscan un acabado pulido sin necesidad de calor.

Secretos del Agua: sostenibilidad que se nota en cada pasada

Cepillo Natural Antiestático de Secretos del Agua, fabricado en madera con base de caucho natural (38,70€) Secretos del Agua

Ideal para quienes buscan una rutina más consciente, el Cepillo Natural Antiestático de Secretos del Agua está fabricado en madera y montado sobre una base de caucho natural para desenredar con suavidad y evitar la electricidad estática. Puede utilizarse tanto sobre el cabello seco como ligeramente húmedo. Su sencillez resume bien la filosofía de la firma: cuidar el cabello sin alterar su equilibrio natural.

Guerlain: el lujo japonés llevado al cuero cabelludo

Cepillo Abeille Royale de Guerlain con acabo dorado e inspirado en la técnica japonesa del shiatsu (150€) Guerlain

El Cepillo de Tratamiento Cuero Cabelludo y Cabello Abeille Royale de Guerlain se inspira en la técnica japonesa del shiatsu, un masaje que aplica presiones con los dedos para activar la circulación y relajar la piel. Con 376 cerdas de dos longitudes, trabaja en distintos niveles del cabello para estimular la raíz, reducir el encrespamiento y aumentar el brillo. Cada pasada favorece la microcirculación y deja una sensación de masaje relajante.

Cuidar el cabello no siempre requiere nuevos productos; a veces solo hay que prestar atención a los pequeños detalles del día a día. Un buen cepillo puede ser el primer paso de una rutina más consciente, que estimula el cuero cabelludo y convierte el peinado en un instante de calma. Al final, el cepillado es una forma sencilla de conectar la salud del cabello con el bienestar personal.