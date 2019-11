El PP abre hoy su campaña en Sevilla, y aseguran que “el PP vuelve con fuerza renovada”. Antes de la tradicional pegada de carteles realizó un acto en el que congregó a 1.500 personas, donde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno presentó a Pablo Casado casi como un “speaker” consolidado. “Solo hay un presidente, solo hay una acción, solo hay uno y se llama Pablo Casado. Solo, solo, soloooo”.

Casado llamó de nuevo a aunar el voto en torno al PP, la unión que no lograron con su propuesta de “España Suma” pide que sea el elector quien la haga en las urnas. “Si unen sus votos en torno al PP nadie nos va a parar”, dijo. Aseguró que “el PP vuelve con más fuerza que nunca para representarles, para gobernar, porque hace falta un gobierno al que no le tiemblen las piernas con los independentistas, que le diga a los pensionistas que pueden vivir con tranquilidad, a las parejas que no tienen por qué temer por su salud”.

El líder de los populares recordó que hemos llegado a esta repetición electoral “porque Pedro Sánchez ha querido”, y recordó que es un presidente que “aún no ha recibido la confianza de los españoles” para serlo, porque “debe su cargo y su despacho en La Moncloa a Junqueras, Torra, Podemos y Bildu”, que se abstuvo para que fuera presidente del Gobierno, por una moción de censura.

“Sánchez es sinónimo de bloqueo”, y recordó que ya “traicionó” a todos; a Susana Díaz, y también a Rivera cuando le brindó una investidura la pasadas legislaturas, y a Pablo Iglesias que le brindó varias comunidades y a Rajoy con una moción de censura. Y advirtió: “Una persona que ha traicionado a todos, que es síntoma de parálisis no va a conseguir en noviembre lo que no ha conseguido en abril, mayo, junio, julio...” y por tanto “no merece la confianza”. Casado recordó a todos los presidentes pasados que supieron y fueron capaces de llegar a acuerdos y pactos, destacó que “el único que es incapaz de pactar es Sánchez, porque quería gobernar solo” y apuntó que Sánchez “ha hecho rehén a la sociedad española de sus intereses partidistas porque España está bloqueada”. Ante eso se presenta como a las elecciones como la única garantía de desbloqueo, “porque ya lo hemos hecho, porque en Andalucía nadie pensó que éramos capaces de hacerlo con partidos que eran incapaces de sentarse a hablar entre ellos” y puso como ejemplo a Andalucía.

El líder de los populares indicó que “estas elecciones son referéndum. Son un plebiscito, una consulta de quien está presidiendo el gobierno en funciones” en la que se fuerza una consulta donde se pregunta si se quiere un cambio o que siga como presidente. “Frente a ese referéndum en el que Sánchez a convertido el 10-N, en su propia continuidad solo hay una casilla para contestar que no queremos que Sánchez siga de presidente y la única casilla es la única alternativa, y el PP, porque es el único que no va a facilitar una investidura de Sánchez. Y el resto de opciones pueden votar “sí”. “Cualquier voto que no vaya al PP hará que Sánchez pueda ser investido presidente”.

Asimismo, Casado recordó la nación de naciones por la que vuelve a apostar el líder de los socialistas en su programa. “Decir que España es una nación de naciones o una plurinacionalidad te incapacita para presidir el gobierno. Quién no cree en la nación española, ¿para qué se presenta para presidirla? y aseguró que "ha rectificado porque le debe el puesto a Torra y Junqueras y ya está planificando pactar con ellos el 10-N si hiciera falta y si no lo evitamos".

Casado volvió a mencionar su decálogo con las medidas de su programa electoral. En el primer punto, la unidad nacional, los populares apuestan por una recuperación del papel de España en el que “Torra no puede seguir en la Generalitat mientras la policía es apaleada, mientras los universitarios no pueden ir a clase y la gente no puede salir a la calle”. Para ello plantean medidas concretas para gobernar el mismo 11-N. “Volveremos a mandar un requerimiento a Torra sobre la constitución española y si lo incumple el Estado actuará en consecuencia”.