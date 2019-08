El PP defiende un «Andalucía Suma» para continuar el proyecto ya iniciado a nivel nacional

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha defendido la posibilidad de alcanzar una coalición electoral entre su formación y Ciudadanos de cara a las próximas elecciones autonómicas que podría denominarse «Andalucía Suma», derivada de la propuesta de «España Suma» planteada por el PP a nivel nacional o de la experiencia de «Navarra Suma». En su opinión, la reticencia de Cs a esta fórmula vendría de que tiene «miedo a diluirse».

En una entrevista, Nieto ha indicado que «con ‘Andalucía Suma’ o con el formato actual hay que buscar la posibilidad de dar continuidad al proyecto de cambio que hemos iniciado en Andalucía, un proyecto de dos formaciones pero que conforma un único gobierno y que cuenta con una lealtad importante porque los dos partidos somos leales a Andalucía».

«Esa lealtad puede dar lugar a un proyecto compartido de mínimos que podamos presentar en las próximas elecciones autonómicas», ha apuntado el portavoz parlamentario del PP-A, quien ha considerado que la propuesta de «España Suma» es una de las iniciativas «más audaces que se han planteado en los últimos años».

Y es que, según ha mantenido, «la división del voto de centro derecha hace imposible tener una alternativa; necesitamos inteligencia, audacia y generosidad para unir ese voto y generosidad para unir ese voto. Necesitamos audacia y esa es la solución que ha presentado Casado proponiendo y que dio un buen resultado en Navarra».

Para el dirigente popular, «un proyecto en torno a esa idea de España Suma sería un proyecto que daría estabilidad y sentido común en un número razonable de provincias españolas». A su juicio, el rechazo de Cs se argumenta en su «debilidad nacional».

«Cuando uno está seguro de su fortaleza no tiene miedo a diluirse; el PP está seguro de su fortaleza y sabemos que no se va a diluir en ese proyecto», ha afirmado Nieto, quien considera que «si Cs no se siente con esa fortaleza es porque no cree que su proyecto sea lo suficientemente sólido».

Si bien, el portavoz parlamentario se ha mostrado convencido de que si desde la formación naranja analiza «con objetividad» este asunto «no tiene por qué diluirse y ser negativo para Cs». «Podemos conseguir que sea bueno para el PP, para Cs y para España», ha concluido.

«Guirigay en la izquierda» de cara a la investidura

De otro lado, sobre la conformación del Gobierno de la Nación, Nieto ha advertido de que existe «un profundo guirigay en la izquierda española» que lo único que genera es «inestabilidad e incertidumbre» y ha dicho esperar que «cuanto antes» se resuelva «bien con un acuerdo razonable de gobierno o elecciones si sirvieran para tener un gobierno».

Si bien, Nieto ha dicho temer que haya un resultado electoral similar al actual si se repiten las elecciones, «y que hagamos para nada un esfuerzo económico de muchos millones de euros en unos nuevos comicios que serían las cuartas elecciones en cuatro años y que no sirvieran para dar estabilidad a este país». Nieto, que ha advertido de que el PP está «preparadísimo» para afrontar unas nuevas elecciones, se ha mostrado convencido de que sería el partido «al que mejor le iría». «Pero aún así no sería una buena noticia porque no es lo que necesita este país, necesita estabilidad, un gobierno sensato, responsable, fiable y capaz de afrontar los problemas», ha añadido.

Finalmente, el portavoz parlamentario del PP-A ha destacado que ha habido «mucha crítica» al bipartidismo en los últimos años «pero si los españoles analizan con un mínimo de objetividad cómo funcionaba ese bipartismo y ahora el multipartidismo, España no ha salido ganando con la nueva versión», ha opinado Nieto.