Fernández Mañueco pide «cordura» a Sánchez y que libere fondos a las regiones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, vuelve a elevar el tono en su discurso para denunciar la situación por la que están atravesando las Comunidades Autónomas en materia de financiación.

Si hace apenas quince días, el jefe del Ejecutivo regional enviaba una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le exigía el abono de 440 millones de euros correspondiente a la actualización de las entregas a cuenta de 2019 y de la liquidación del IVA del año 2017, ayer, Fernández Mañueco aprovechaba un foro económico en Madrid para reclamarle a Sánchez «cordura» y que libere de una vez por todas los fondos que necesitan las regiones de la España autonómica -los 440 millones mencionados anteriormente en el caso de nuestra Región- para garantizar el buen funcionamiento del Estado del Bienestar.

En opinión del presidente de la Junta, las Comunidades están atadas de pies y manos ante el «chantaje» al que las está sometiendo Pedro Sánchez en materia de financiación «bloqueando» las entregas a cuenta que deben recibir para poder elaborar los presupuestos y, por ende, asegurar la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales.

No en vano, gran parte de los ingresos de Castilla y León proceden del modelo de financiación autonómica y de las entregas a cuenta cuyo pago, denunciaba, «tienen paralizado, pendiente de que haya o no Gobierno en este país y esto no puede ser».

Por todo ello, pedía la «urgente» convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para resolver este problema que, en su opinión, se puede solucionar con «voluntad política» ya que, según recordaba, ha habido otros momentos con gobiernos en funciones que buscaron soluciones a estos inconvenientes. «Sánchez tiene que hacer un esfuerzo de entendimiento y diálogo para formar un Gobierno que elabore unos presupuestos y resuelva este problema de financiación porque es su responsabilidad y la del Gobierno de España», decía.

Reuniones con el tejido social

Por otra parte, el presidente del Gobierno regional, Alfonso Fernández Mañueco, iniciará esta semana una serie de reuniones con instituciones de la Comunidad y el tejido social y económico. Encuentros que incluirán visitas institucionales por todas las provincias. Empezará hoy con el presidente de las Cortes regionales, Luis Fuentes, coincidiendo con el primer Pleno ordinario de la Legislatura.

El objetivo de estas reuniones es escuchar a todos para recoger inquietudes y tomar nota, pero también poner de manifiesto la cercanía que el nuevo Gobierno de PP y Ciudadanos quiere transmitir a los castellanos y leoneses.

«España Suma», una opción «viable»

El presidente de la Junta asegura que la propuesta de Pablo Casado de que en unas nuevas elecciones se unan las fuerzas del centro derecha del país para combatir al «Sanchismo» bajo la marca «España Suma» es «interesante» y, además, una «alternativa viable». Si bien, Fernández Mañueco considera «imprescindible» que este posible acuerdo de llegue antes de unos supuestos comicios generales en nuestro país y no después.