Los vecinos de Pedro Bernardo guardan un minuto de silencio para denunciar «desamparo» de la Junta ante el incendio

Indignación y rabia. Así se muestran los alrededor de mil habitantes del municipio abulense de Pedro Bernardos, afectado por uno de los fuegos que están devorando superficie arbolada en el Valle del Tiétar abulense, que ayer guardaban un minuto de silencio en la plaza del municipio, para denunciar «desamparo y abandono institucional», con cortafuegos inoperativos y un mantenimiento nulo, por parte de la Junta ante este incendio forestal que están sufriendo. Un fuego que se declaró el viernes en Gavilanes y que posteriormente se ha extendido a Pedro Bernardo, permaneciendo activo y en Nivel 1 estos días.

Durante este acto, Marta Hernández, de la Asociación Cultural «Siempreviva», leía un manifiesto, redactado conjuntamente por los diferentes colectivos de un municipio, con el que han querido llamar la atención de la falta de medios en el operativo de la Junta, que aseguran que no ha funcionado bien, porque no entraba en servicio hasta hoy. «Somos la única Comunidad que no ha contratado a los medios de extinción autonómicos antes del 1 de julio, a pesar de las advertencias de la ola de calor en toda España y con su consecuente alto riesgo de incendios forestales, como sí han hecho el resto de territorios», denunciaba Marta, quien pedía actuaciones durante todo el año «porque los incendios se apagan en invierno». Y exigía planes adecuados de reforestación efectivos y con especies autóctonas.

El delegado de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, mostraba su respeto pero aseguraba que no se han desviado medios adscritos a ninguno de los incendios, para sofocar rápidamente otro.

Asimismo, explicaba que el director de extinción adopta las decisiones con «criterio exclusivamente técnico» , y apuntaba que el alcalde de Pedro Bernardo era «perfectamente conocedor» de la evolución del incendio.

Críticas del PSOE a la «falta de medios»

El PSOE, a través de su vicesecretaria general Virginia Barcones, denuncia la falta de medios para combatir los incendios, de lo que culpa a la Junta por oponerse a declarar el alto grado de riesgo «El Gobierno autonómico decidió hacer oídos sordos a esta petición y optó por no celebrar Consejo de Gobierno mientras que el PP estaba ocupado repartiéndose sillones con Ciudadanos en un acuerdo que ahora vemos que la lucha contra el fuego no es para ellos una prioridad», denuncia Barcones, quien avanza que van a pedir explicaciones en las Cortes.