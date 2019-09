Torra advierte ante una sentencia condenatoria del procés: "Lo volveremos a hacer"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra lanzó una advertencia ante la próxima sentencia que el Tribunal Supremo tiene que fallar con respecto a los encausados por el procès si ésta es condenatoria: no la aceptará. Avisa de que si hay condena “nos llevará a tomar nuevas alternativas, comenzará una nueva etapa” y si no hay absolución se deberá "trazar en firme el camino hasta alcanzar la independencia". "Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia", ha dicho en un desayuno informativo de Europa Press en Madrid.

Ha explicado que el catalanismo se convirtió en independentismo tras la sentencia del Constitucional que rechazó parte del Estatuto de Autonomía catalán. Aquella sentencia, ha dicho, "enterró el pacto constitucional" y la del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista abrirá "una nueva etapa". Si no es absolutoria, una etapa hacia el independentismo.

Durante su intervención insistió en varias ocasiones en esta idea: “El pueblo de Cataluña ni yo aceptaremos ninguna sentencia que tenga que ver con la persecución de los derechos humanos” y consideró que “si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos la sentencia y actuaremos en consecuencia” y garantizó que entonces, todos los derechos que se nos han negado lo volveremos a restaurar” porque, por si alguno tenía duda, Torra fue contundente: “Lo volveremos a hacer” más allá de multas, denuncias y demás.

Para el presidente de la Generalitat el fallo del TS, si es condenatorio, sería “de una injusticia enorme”. Defendió a los dos Jordis -Sánchez y Cuixart- y se preguntó “por qué están en prisión dos líderes de movimientos civiles que defendían votar que sí a la independencia y que hicieron lo posible para que así fuera”. Advirtió de que la sentencia puede provocar una “nueva etapa” y aseguró que, por su parte van a “jugar” activamente, porque “el peso de la represión ha sido dura”, porque llegarán otros juicios y solo tienen la opción de “o nos plantamos, no aceptamos la sentencia y buscamos un horizonte o es muy complicado”.

El moderador le tuvo que explicar a Torra que el hecho de que estén en prisión los encausados del próces no es por un “capricho” y Torra insistió en que “jamás tendría que haberse producido una prisión preventiva de dos años dentro del marco de la política”.

Sobre cómo se escenificará la oposición a esa resolución judicial Quim Torra no quiso dar detalles porque, aseguró, es algo que “depende del resto de partidos” y “es algo que tienen que consensuar” aunque se mostró convencido de que “habrá una respuesta ciudadana” y que esa reacción será “no violenta, pacífica, pero de desobediencia civil. De eso estoy convencido”. La huelga general dijo que es una respuesta pacífica y que “tendrían todo el derecho a convocarla”.