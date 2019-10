La Generalitat ha abierto 800 expedientes por discriminación LGTBI en cinco años

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha abierto más de 800 expedientes por discriminación hacia personas LGTBI desde que se aprobó la ley contra la Homofobia hace 5 años y ha tramitado 1.000 cambios de nombre de personas transexuales.

La directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, ha hecho hoy balance de los cinco años de implementación de la ley contra la Homofobia y ha reiterado la importancia de denunciar cualquier acción discriminatoria, pues afirma que “es vital emprender acciones, sancionadoras o reparadoras, que garanticen un país libre de discriminación por motivos de identidad sexual o género”.

A raíz de la implantación en 2014 de la ley para garantizar los derechos del colectivo LGTBI, Mata ha explicado que el Govern ha elaborado medidas que pretendían “tratar de garantizar estos derechos, sensibilizar a la población y construir un marco de tolerancia e integración”.

Según la Generalitat, en estos cinco años han tramitado más de 800 expedientes administrativos por casos de discriminación, a los que tendrían que sumarse los de agresión que tramitan los Mossos d’Esquadra por la vía penal.

Mata también ha puesto en valor el reconocimiento por parte de la administración en los formularios de las parejas no heterosexuales y el derecho a la identificación no binaria, que consiste en que una persona no se identifique con un solo género, ya sea masculino o femenino.

Entre otras medidas que se han implementado en estos cinco años, según la Generalitat, está la red de Servicios de Atención Integral LGTBI (SAI), con 76 puntos que atienden a 713 municipios, para responder a posibles situaciones de discriminación e informar a personas y entidades acerca de la diversidad de orientación sexual y de género.

En el ámbito de las personas transgénero, la Generalitat ha asegurado que en cinco años ha tramitado más de 1.000 cambios de nombre, para que puedan ser identificadas con el nombre y género que decidan tanto en servicios sanitarios, universidades, bibliotecas y títulos de transporte.

También, se ha construido en el campo de la salud un plan llamado Tránsito de la Atención Sexual y Reproductiva, con la finalidad de asistir a las personas transgénero.

En cuanto al movimiento asociativo, Mata ha destacado que en los últimos cinco años “hemos pasado de 20 a 35 entidades LGTBI en toda Cataluña y todas y cada uno son un referente imprescindible para seguir avanzando en la garantía real de derechos”.