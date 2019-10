Puigdemont, citado ante el juez de primera instancia belga el 29 de octubre

Carles Puigdemont comparecerá ante el juez de primera instancia, la Camara del Consejo, el próximo 29 de marzo después de que el pasado jueves por la mañana el ex president se entregara a la policía federal y ésta el trasladara a las dependencias de la Fiscalia belga. Aunque estaba previsto que la notificación de la euroorden por parte de las autoridades belgas se produjese la semana que viene, ésta se ha adelantado ya que el Tribunal Supremo epañol ha enviado la documentación necesaria antes de lo previsto. En un primer momento, las autoridades españolas enviaron la euroorden redactada tan sólo en español y aseguraron que no tendrían lista la traducción a una de las lenguas oficiales del país (neerlandés, francés o alemán) o al inglés hasta la semana que viene.

Ante este cambio, el ex predisident cumplió el guión previsto y optó por consensuar su entrega con las autoridades belgas. Esta estrategia perseguía obtener unas normas cautelares lo más laxas posibles y ha tenido éxito. El juez instructor ha decidido dejar en libertad al político independentista sin fianza, aunque tendrá que comunicar en todo momento su paradero, deberá estar a disposición de la Justicia belga cuando le sea requerido y no podrá salir del país sin permiso. Son las mismas medidas cautelares impuestas tras la primera euroorden efecutada en el año 2017.

Tras producirse la entrega, Puigdemont permaneció bajo custodia policial y fue interrogado por la tarde por el juez instructor. Al igual que durante el proceso de la primera euroorden, el ex president ha elegido el neerlandés como la lengua en la que se comunicará con la justicia belga, por lo que los jueces que decidirán sobre su futuro serán previsiblemente flamencos.

El proceso fue interrumpido cuando las autoridades belgas pidieron aclaraciones al Tribunal Supremo español sobre la presunta inmunidad del ex president tras haber sido elegido como miembro del Parlamento Europeo. La respuesta del alto tribunal español, que niega esta posibilidad, ya está en manos de las autoridades belgas que deben pronunciarse. Esta petición fue realizada a instancias de los letrados de Carles Puigdemont quienes defienden esta tesis y confían en que el Tribunal de Justicia de la UE acabe fallando a favor de su cliente. De momento, el alto tribunal europeo denegó el pasado mes de julio las medidas cautelares solcitadas por el ex president quien no pudo ocupar su escaño en la apertura de la nueva legislatura.

Tras su comparecencia el próximo día 29, los plazos de la justicia belga fijan que el juez de primera instancia tiene un plazo de 15 días para emitir su veredicto. A pesar de esto, en la anterior euoorden diversos defectos de forma acabaron dilatando este plazo. Tras este primer veredicto, existen otras dos instancias (Tribunal de Casación y Tribunal Supremo) antes de que la sentencia sea firme.

