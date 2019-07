El interno de Zapadores denunció una agresión poco antes de morir

El interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en Valencia, que fue hallado muerto en su celda la semana pasada, redactó poco antes de su muerte una petición a la dirección del centro en la que denunciaba que había sido agredido y sufría dolores por las lesiones.

Así lo han asegurado fuentes de la plataforma CIEs No, que han exigido las comparecencias del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, así como la destitución del director del CIE de Valencia, Carlos Llorca.

La plataforma pide que la investigación contemple la denuncia que el joven hizo antes de su fallecimiento, el visionado completo de las grabaciones de las cámaras del centro, y que se tengan en cuenta los testimonios de los otros internos.

Marouane Abouobaida, de 23 años y origen marroquí, falleció el pasado 15 de julio en la celda de aislamiento del CIE de València, según las mismas fuentes.

Según CIEs No, el 14 de julio el interno redactó una diligencia de información a la atención del director del centro y, según consta en el documento, la entregó al día siguiente, a las dos de la tarde, tan solo una hora antes de su muerte.

En el texto, Abouobaida, que habría cumplido 24 años el pasado 20 de julio, denuncia que no ve por el ojo izquierdo y tiene dolores de cabeza a consecuencia de las lesiones por una agresión. Además, indica que acompaña el documento con un informe de urgencias.

Esta comunicación probaría, según la plataforma, que los responsables del centro conocían las precarias condiciones físicas y psicológicas en las que se encontraba el interno, y han denunciado que su respuesta fuera “encerrarlo en una celda de aislamiento sin vigilancia y sin prestarle la atención que él mismo reclamaba”.

Los compañeros internos en el centro aseguran que estaba angustiado y triste desde hacía días, algo que, según han dicho, ha corroborado la tía del joven, Malika, que reside en Madrid y que lo visitó en Zapadores una semana antes del fallecimiento.

“Nos escribió a su madre, que vive en Rabat, y a mí para que lo sacáramos de allí porque lo estaba pasando muy mal y no iba a poder aguantar mucho más. Me asusté y vine a Valencia. Cuando le vi, me pidió que hablara con un abogado y que hiciera todo lo posible por sacarlo del CIE”, ha asegurado a esta plataforma.

Además, les ha explicado que en Marruecos, Marouane se dedicaba a hacer trabajos de soldador y “otras chapuzas” tras terminar los estudios de bachillerato y que decidió probar suerte en España para ayudar económicamente a su madre, que es viuda y vive en una situación económica precaria.

El joven intentó cruzar a la península en patera, pero la embarcación fue interceptada en el mar y lo trasladaron directamente al CIE de Zapadores, según las mismas fuentes.

Por otra parte, CIEs No ha informado de que la familia del joven ha solicitado ver las grabaciones de las cámaras de seguridad de Zapadores porque dudan de la versión de la Policía, petición que no ha sido atendida hasta el momento.

En este sentido, ha pedido nuevamente una investigación “urgente, rigurosa e independiente”, que contemple la denuncia que el joven realizó antes de su fallecimiento, el visionado completo de las grabaciones de su muerte, y que se tengan en cuenta los testimonios de los testigos que presenciaron la agresión que sufrió.

También ha reclamado medidas de reparación para la madre y hermanas del fallecido.