Ribó abandona la Junta de Desagüe por los conflictos en L’Albufera

Después de que un brote de botulismo haya acabado con la vida de 600 aves en menos de un mes en L’Albufera y de que la Fiscalía haya abierto diligencias por el «alarmante» nivel del agua de este parque natural valenciano, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha optado por abandonar la Junta de Desagüe de L’Albufera.

«La Junta es un tema en el cual yo no tengo ninguna participación. Soy un presidente honorario y en un momento en el cual hay unos conflictos ahí que yo ni he intervenido, me parece más importante no estar. Es así».

Así se ha pronunciado Ribó hoy durante una visita a La Marina de Valencia, en la que ha estado acompañado por la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y el director general del Consorcio Valencia 2007 que gestiona la Marina, Vicent Llorens.

El primer edil también ha hablado sobre cómo puede el Ayuntamiento cobrar el IBI a la Iglesia sin una legislación estatal. Al respecto, ha propuesto pasos como «modificar la Ley de Mecenazgo» que introdujo Aznar, la cual «hace que en estos momentos sea muy difícil cobrar a la Iglesia, así como «plantearse seriamente un elemento que la Unión Europea tiene muy en cuenta: que no se puede hacer competencia desleal».

Por otro lado, respecto a la supresión de fiestas locales veraniegas en las que se emplean animales, ha respondido de forma ambigua. Así, ha afirmado que desde el consistorio quieren «llegar a un cierto equilibrio entre ir respetando a los animales y a la vez también entender que hay una serie de costumbres» que no se pueden eliminar.

Por su parte, Mónica Oltra ha instado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias, a que se «trabajen» la confianza mútua para que no haya segundas elecciones. «Lo lógico es que no trates al otro como adversario, sino como aliado que después ha de compartir contigo decisiones contigo tanto en el Congreso como en el Gobierno».