Ribó plantea que una solución ferroviaria en el puerto podrá tener fondos UE

El alcalde de València, Joan Ribó, ha planteado hoy que una solución ferroviaria para el acceso norte al puerto podría ser financiada por la Unión Europea, mientras que si el acceso es por carretera, la tendrán que financiar los valencianos.

Ribó, que se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado al respecto durante una visita a La Marina de València, ha insistido en su propuesta de un acceso ferroviario al puerto apoyado por tres estaciones intermodales (puerto, Fuente San Luis y Sagunto) donde se hagan las cargas de los camiones, una fórmula que, según ha dicho, se está planteando en muchos lugares de Europa.

“El ferrocarril no puede llegar a la puerta de las empresas pero no necesariamente los camiones tienen que entrar en cualquier lugar”, ha manifestado el alcalde.

Además, ha reiterado que la apuesta por el tren se hace pensando en que València es un nodo fundamental del Corredor Mediterráneo y ha afirmado que de esta manera el túnel de Serrería podría quedarse fundamentalmente para el puerto, con lo que pueden “ganar todos”.

Por su parte, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado que las críticas del PP hacia el Gobierno valenciano y Ribó por esta cuestión es “hablar por no callar”.

Oltra ha manifestado que se debe encontrar el equilibrio entre la actividad económica y la sostenibilidad ambiental, y cualquier actividad que no tenga en cuenta la sostenibilidad a largo plazo, no garantice el futuro de siguientes generaciones y no contribuya a luchar contra la emergencia climática, es “una decisión mala”.

Desde un gobierno responsable “no vamos a fomentar eso”, ha advertido.

Por su parte, desde la Autoridad Portuaria de Valencia señalaron que “el puerto siempre contempla todas las alternativas para financiar sus proyectos, para que sean lo más eficientes para la prestación de los servicios que presta”.