València no permitirá el alquiler de patinetes con aplicaciones móviles

El Ayuntamiento de València no va a permitir la actividad en la ciudad de empresas de alquiler de patinetes eléctricos a través de aplicaciones móviles porque, según el alcalde, Joan Ribó, su presencia "puede generar más problemas que beneficio".

Así lo ha sostenido en Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, donde ha defendido que este tipo de vehículos de movilidad personal podrá desplazarse por la ciudad siempre y cuando se alquilen a empresas que tengan puntos fijos para recogerlo y devolverlo.

"Nos llegan experiencias de ciudades como Lisboa o Ámsterdam donde el patinete se deja tirado en cualquier sitio y es un problema para la circulación de las personas andando", ha detallado, a la vez que ha incidido en que en otras ciudades como Estocolmo "se están planteando seriamente quitar el sharing" de patinetes eléctricos.

Según Ribó, es "importante regularizar" la actividad de motos eléctricas y de bicicletas eléctricas, una opción que, ha dicho, se plantea introducir la empresa de alquiler de bicis municipal Valenbisi.

El alcalde ha añadido que de momento en València circularán los patinetes que sean propiedad particular de cada usuario o bien de empresas que los alquilan con ida y vuelta, pero "no patinetes que se puedan aparcar en cualquier sitio y recoger con una aplicación porque generan muchos problemas", ha aclarado y ha sentenciado: "De momento, no lo vamos a facilitar".

A pesar de que la movilidad fue precisamente uno de los asuntos más polémicos de la gestión municipal la pasada legislatura, Ribó ha dicho que no han detectado ningún fenómeno de castigo en los resultados electorales en las zonas donde había más problemas de tráfico y ha defendido que los cambios "al principio molestan" y generan "lío", aunque "rápidamente desaparecen".

Ha reconocido que los principales problemas de movilidad de la ciudad se producen en las entradas y salidas porque se carece de "una movilidad metropolitana" y el metro "tiene poco de metro y mucho de tren de Cercanías" porque "no está bien conectado".

Como ejemplo, se ha referido a la L10 de Metrovalencia, paralizada durante años y que el actual gobierno ha reactivado aunque, según Ribó, "no puede ser una línea aislada del resto, hay que conectarla por calle Alicante y la zona Cabanyal".

Es "muy triste", según el alcalde, que en la última década haya disminuido el número de viajeros de la red de trenes de Cercanías, lo que "para la ciudad es terrible" por los problemas que conlleva y ha apuntado que se pueden solucionar "con infraestructuras, pero también con una gestión del tráfico".

Ribó ha defendido que el problema de la movilidad "no" es solo de ciudad, sino que se tiene que abordar con la Generalitat y con el Gobierno.