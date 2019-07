El modelo murciano coge forma en Madrid y podría llevar a un pacto inminente entre PP, Cs y Vox que permitiera investir presidenta de la Comunidad de Madrid a la candidata popular Isabel Díaz Ayuso la semana que viene. Tras la «montaña rusa» en que parece haberse convertido la negociación en Madrid, hoy está previsto que Vox dé a conocer el documento final consensuado con el PP que presentará a Cs y que podría desbloquear las negociaciones. De hecho, su candidata, Rocío Monasterio, ya había adelantado que el documento final «se podía rematar con facilidad» porque estaba en consonancia con las incorporaciones que habían incluido los populares y que habían convertido la propuesta inicial en otro documento asumible por los de Abascal «con algunas matizaciones».

Cs está a la espera del documento definitivo que nazca del consenso con el PP, pero hoy, el candidato de la formación naranja, Ignacio Aguado, que ha pasado a formar parte de la Ejecutiva del partido a nivel nacional, se mostraba optimista respecto a un acuerdo de investidura. Es más, ha hablado de que pueda alcanzarse en «las próximas horas o días» si Vox presenta un documento cerrado que no sea incompatible con el suscrito previamente por PP y su formación y que incorpora 155 medidas.

En declaraciones a Onda Madrid, se mostró de acuerdo en que la fórmula murciana es «la vía» para desbloquera la formación de gobierno en Madrid. «No tendría que haber escollos, estamos esperando un documento cerrado con Vox (...) Si ese texto es compatible, seguro que habrá Gobierno en Madrid. Somos optimistas porque en Murcia se ha puesto en marcha a través de puntos en común de los programas y confío en que en próximas horas y próximos días podamos tener acuerdo», explicó.

El candidato naranja da por válida la fórmula murciana que hizo posible una negociación que no implicaba un acuerdo a tres. Vox presentó un documento, que el PP asumió como propio después de hacer algunos cambios y que Ciudadanos constató que no era incompatible con sus planteamiento. «Si se presenta ese documento, adelante», animó Aguado.

Mientras, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, hoy ha garantizado que no habrá repetición de elecciones en la Comunidad de Madrid y que habrá un acuerdo, que está «muy avanzado», para sacar adelante el Gobierno autonómico.Ortega Smith indicó que la fórmula de cómo se va a materializar ese acuerdo con el PP y Ciudadanos aún no se ha concretado, pero las políticas de Vox van a estar «perfectamente representadas» en la parte proporcional que les corresponde. «Que la izquierda pierda toda esperanza de gobernar en Madrid», dijo el secretario general de la formación que lidera Abascal. Lo que no ocultó son las dificultades que están teniendo los de Abascal para entenderse con los naranjas. Por eso, al ser preguntado sobre la posición que está teniendo el líder de Cs en Madrid, Ignacio Aguado, en las negociaciones, señaló que convencerle está siendo «bastante complicado» y le reprochó que algunos dirigentes estén solo pendientes de la foto y de las formas y si el documento lleva dos o tres firmas.