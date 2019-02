Cifuentes y Casado no comparecerán en la comisión de universidades

La Mesa de la comisión de investigación de universidades en la Asamblea de Madrid ha rechazado que acudan a comparecer la ex presidenta regional Cristina Cifuentes y el presidente del PP, Pablo Casado, tras la oposición de PP y PSOE, según fuentes parlamentarias. Así, finalmente los grupos han acordado que a la sesión del 4 de marzo acudan el consejero de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos; el que fuera director de la Fundación para el Conocimiento Madri+d, Jesús Sánchez Martos, y la ex asesora del Gabinete de la Consejería de Educación, María Teresa Feito, según informa Europa Press.

En los pasillos de la Cámara regional, el diputado de Podemos Eduardo Rubiño anunció que han decidido abandonar la comisión. A su parecer, se «han aliado» y es «vergonzoso que utilicen la comisión para salvar los muebles». «¿O a caso tiene miedo el PSOE de que llamemos a la ex ministra de Sanidad Carmen Montón o que se hable de la tesis de Pedro Sánchez?», se ha preguntado Rubiño. No obstante, aseguró que estarán «encantados» de volver a la comisión en caso de que la Mesa de la Asamblea valore la petición que también le ha hecho la formación «morada» para que se amplíe el calendario de sesiones y comparezcan Cifuentes y Casado.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, César Zafra, acusó también a PP y PSOE de «pactar» entre ellos para «taparse sus vergüenzas». «Como los dos tienen cargos que se han aprovechado de la universidad pública, Casado, Cifuentes y Montón; pues no quieren que se descubra la verdad», criticó. A su juicio, no quieren «pisarse las mangueras» como ya lo hicieron «en el Senado», porque son dos organizaciones que cuando les pillan «se intentan tapar entre ellos». A pesar de que Podemos no vaya a acudir a esta comisión, la formación naranja sí continuará trabajando por mucho «que desagrade esta situación a PP y PSOE».

Fuentes populares señalaron que lo que querían Podemos y Ciudadanos era que compareciera Pablo Casado y eso es «una broma» cuando su caso está archivado por la Universidad y por los tribunales y cree que PSOE ha sido «coherente» con el plan de trabajo de la comisión y ha votado junto con el PP.