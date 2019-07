El Mad Cool, otro año sin pantallas acústicas

Hoy arranca el festival de música que más gente congrega en Madrid. Cuenta con una importante novedad: amplían un día más de actuaciones. Es decir, en lugar de que la música empiece a sonar el jueves, lo hará hoy, eso sí con una duración menor. Sin embargo, los vecinos más próximos al recinto tendrá que sufrir, una edición más, el ruido hasta que finalice. «Están preocupados por el ruido porque las pantallas acústicas que tienen que instalar dentro del proyecto de Ifema no han llegado para esta edición, así que se esperan molestias», explica Leticia Herrero, de la asociación vecinal.

Por el momento, «lo único que se sabe es que dura de miércoles a sábado. Aún no sabemos cómo nos va a afectar esta ampliación». Hoy en principio finalizará a las 00:30 horas, mientras que el resto de jornadas se alargarán hasta las 4:30.

El pasado fin de semana ya experimentaron un «amago» de lo que puede repetirse éste con la celebración del Real Family Fest, «y las únicas quejas han venido principalmente para la organización: colas interminables, pocas sombras, agua no potable, precio elevado de las consumiciones, se cayó el wifi y no se podía pagar con tarjeta, entre otras cosas», explica la portavoz de la asociación. Eso sí, para los que viven por la zona no supuso ningún problema porque «como terminó a las 11 no causó mucho ruido». sostiene.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un plan especial de movilidad y seguridad. Durante su celebración está prevista la asistencia de alrededor de 145.000 personas (25.000 personas, el primer día, y 40.000 personas cada uno de los demás días de celebración). Así, van a contar también con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal para controlar la circulación y la seguridad. Así, se registrarán restricciones de circulación y aparcamiento en los accesos al recinto, al que se aconseja acudir con al menos dos horas de antelación.

Los agentes también extremarán las medidas del servicio de vigilancia y patrullaje preventivo –especialmente a partir de la 1 de la madrugada, momento en que finalicen los conciertos– en las inmediaciones del recinto y en los recorridos desde los lugares donde deja el transporte público hasta los accesos al festival para evitar que los asistentes puedan sufrir posibles hurtos, robos o agresiones. Este mismo patrullaje preventivo pondrá especial atención en prevenir hurtos y robos en los vehículos.

Además de los agentes a pie de calle se ha dispuesto la presencia de la Sección Canina; Unidad de Escuadrón; Unidad de Medio Ambiente y efectivos de la Unidad de Apoyo a la Seguridad (UAS). También se reforzará el servicio de las Unidades Integrales de Distrito (UID) implicadas en la zona.

Por su parte, la Unidad de Atestados de Tráfico tendrá equipos a partir de la 1 de la madrugada para realizar controles de pruebas de alcoholemia conforme a las directrices del jefe coordinador del dispositivo. Además, la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial dispondrá de un servicio de vigilancia por posibles infracciones contra la propiedad intelectual e industrial, así como ante la posible existencia de reventa de entradas, incluso venta de entradas falsificadas.

Finalmente, y como es habitual en eventos tan multitudinarios como éste, para la correcta coordinación de todos los Cuerpos de Seguridad y Emergencias que formarán parte del dispositivo diseñado por el Ayuntamiento de Madrid para el festival y en el que participa Policía Municipal, Bomberos Madrid y Samur-Protección Civil, se habilitará un Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias (Cecor) en las inmediaciones del recinto.