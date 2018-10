El PP y Cs ensayan un futuro gobierno

Ninguno de los dos está confirmado por su partido pero los dos se vieron ayer gobernando después de las elecciones de mayo al presentar oficialmente el acuerdo de presupuestos para 2019, que supondrán «el mayor gasto social de la historia» en Madrid. Lo que el presidente regional, Ángel Garrido, y el portavoz de la formación naranja en la Asamblea madrileña, Ignacio Aguado, escenificaron ayer, tras el apretón de manos que sella el acuerdo de las Cuentas para el próximo año, podría ser un escenario premonitorio postelectoral que incluiría un acuerdo PP-Cs o Cs-PP. Garrido llegó a ofrecer hasta una consejería a Aguado. «Te lo puedo garantizar, Ignacio, si no soy yo, el PP seguro que llamará a Ciudadanos para que entre en el Gobierno», dijo Ángel Garrido. Mientras que el portavoz de la formación naranja, viéndose ganador de las próximas elecciones, dejó claro que, en esta ocasión, había pactado los Presupuestos sin perder de vista esta circunstancia: «Los de otros años los hicimos sabiendo que no íbamos a gobernar, pero para pactar éstos sí hemos incluido la variable de saber que salimos a ganar las elecciones y los tendremos que ejecutar», dijo sin reparos. A la vista de que en próximas citas electorales, como la andaluza, un pacto PP-Ciudadanos figura como una posibilidad más que factible, con gestos como el de ayer Ángel Garrido se postula de cara a su partido como el candidato que podría hacer realidad ese acuerdo que permitirá mantener a los populares en el Gobierno. «PP y Ciudadanos están condenados a entenderse en una época en la que no hay mayorías absolutas. Ambos tenemos muchas cosas en común y grandes diferencias con el resto de partidos... Siempre me ha gustado la fórmula del gobierno en coalición, te hace sentir implicado y corresponsable», dijo el presidente regional. Y ahí lo dejaron, porque cuando fueron interpelados por los medios de comunicación, que quisieron ahondar en la posibilidad de que se hubieran sentado las bases de un posible acuerdo postelectoral, acabaron zanjando el asunto parafraseando al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone: «hay que ir partido a partido».

Sin embargo, no todo el PP madrileño ve con buenos ojos una proximidad a Ciudadanos, con planteamientos más liberales, ya que existe el temor de que una posible alianza pueda ahuyentar al voto más conservador y elija la pepeleta de Vox en la próxima cita electoral, según ha podido saber LA RAZON.

La vicesecretaria de Acción Sectorial del PP de Madrid, Ana Camíns, no veía ayer tan claro el escenario que dibujaba Ángel Garrido durante la presentación de los Presupuestos para el próximo año. «La duda no está en qué consejería cogería Ciudadanos, sino con qué partido querrán pactar tras las elecciones de 2019», dijo en la rueda de prensa posterior al Comité Ejecutivo Autonómico, informa Ep. «Antes de esta Legislatura dijeron que apoyarían a las listas más votadas en cada territorio pero ahora donde dije digo, Diego...Ya no se someten a ese criterio, con lo cual se abren a la posibilidad de apoyar a otras opciones de izquierdas».

Los partidos de la oposición ya avanzaron ayer un «no» a los Presupuestos acordados. «Está bien que haya Presupuestos, pero no estoy del todo seguro de que sean para beneficio de los madrileños», aseguró el portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo. Clara Serra, la portavoz de Podemos, dijo que el acuerdo del PP y Ciudadanos «es menos creíble que el máster de la ex presidenta Cristina Cifuentes».