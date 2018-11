Guerra por el poder de Podemos en Madrid

Con nocturnidad y alevosía y, sin duda alguna, premeditación, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, consumó la pasada madrugada su boicot a las primarias de Podemos. Lo venía advirtiendo desde que en septiembre anunció que lideraría de nuevo una candidatura para revalidar su mandato al frente del Ayuntamiento de la capital: quería un gobierno de los mejores y no sometido ni a los dictados, ni al reparto de asientos por cuotas impuesto por los partidos. Sin embargo, las exigencias de Podemos, cuyo líder Pablo Iglesias le advirtió de que le debía mucho a la formación morada, impedían lo que en la práctica significaba aquella declaración: elegir a su propio equipo.

La conformación de la lista de las primarias de Podemos, con el ex Jemad Julio Rodríguez al frente y la portavoz municipal y favorita de Carmena en el Consistorio, Rita Maestre, como número dos, no garantizaba las pretensiones de la alcaldesa, ya que otros concejales de su «núcleo de confianza» se quedaban relegados a puestos que, debido a la suma de las distintas listas y a la incorporación de independientes, no les aseguraban un puesto en la Corporación municipal. Las matemáticas no salían de ninguna manera y tras tratar de convencer a la dirección de Podemos Madrid para adelantar a sus ediles favoritos, Carmena optó por «dinamitar» las primarias y sacar de ellas a su equipo de confianza. A última hora, poco antes de que se cerrara el plazo de presentación de aspirantes, los concejales Rita Maestre, Jorge García Castaño, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez y Marta Gómez Lahoz se retiraron de las primarias, según adelantó «El Mundo».

Hace ya un mes, estos concejales amenazaron con no concurrir a las primarias. Ayer consumaron el órdago al considerar que el lugar reservado a algunos de ellos en la lista sometida a primarias ponía en peligro sus opciones de poder revalidar la condición de concejal. Tras Rodríguez, se encontraba Maestre como número dos. El resto de los actuales concejales ocupaban, por este orden, el quinto puesto, en el caso de Paco Pérez; el sexto era para Marta Gómez; el séptimo para José Manuel Calvo; mientras que García Castaño y Esther Gómez, quedaban relegados a los puestos 11 y 12. La situación de estos dos últimos desencadenó la ruptura. Fundamentalmente porque Carmena quiere contar con ambos para su futuro gobierno, en el caso de revalidar la confianza de los madrileños, y esta posibilidad quedaba casi descartada con unos puestos tan bajos. Estos concejales argumentaron en su defensa que la candidatura, con esa disposición, podría resultar «incómoda» para la alcaldesa.

Y es que hay que tener en cuenta dos circunstancias. En primer lugar, que a la lista definitiva de la plataforma que encabece Carmena han de sumarse concejales de IU y Equo, así como independientes con los que la alcaldesa quiere contar. Y en segundo término, que todos aquellos que no logren acta de concejal no podrán ser elegidos como parte del eventual Gobierno que lidere Carmena, porque la ley así lo establece.

Desde la dirección nacional de Podemos, Pablo Echenique, señaló que estos ediles se han situado «fuera» de la formación. Anoche, la ejecutiva regional de Podemos Madrid acordó abrir un expediente disciplinario a Rita Maestre y a los otros cinco concejales, a quienes suspendió cautelarmente de militancia.

Los estatutos de Podemos contemplan que cualquier representante o cargo público debe ser elegido en unas primarias por los inscritos del partido, lo que según fuentes de la dirección de la formación morada es incompatible con la intención manifestada por estos ediles de concurrir a las elecciones municipales de 2019. Asimismo, la ejecutiva de Podemos Madrid acordó que la situación de Maestre y el resto se resolverá cuando se produzca la elección de representantes definitivos en la lista electoral de Madrid. En ese momento, si deciden concurrir a las elecciones integrándose en el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena sin pasar por las primarias, la ejecutiva entenderá que se quebranta el código ético y los estatutos y su suspensión de militancia será definitiva.

El entorno de Julio Rodríguez, que suspendió el acto de presentación de la candidatura previsto para ayer, escenificó a última hora su rendición al desafío de Carmena al dar por hecha la presencia de Maestre y el resto de ediles en la candidatura de mayo: «Manuela se presenta sólo si puede ir con su equipo. Los seis concejales de Podemos son parte fundamental de ese equipo y estamos orgullosos. Poner dificultades a Manuela es poner dificultades a revalidar el Gobierno municipal en 2019».

Los concejales protagonistas del motín defendieron en un comunicado que su trabajo junto a la alcaldesa que no tenía reflejo en el orden impuesto por su partido. «Formaremos parte del proceso participativo que se desarrollará en un futuro ya que es imprescindible hacer compatible el proyecto político en torno a nuestra alcaldesa y nuestro compromiso con Podemos. Por su parte, Carmena se mostró más que complacida por la actuación de estos ediles, a quienes defendió asegurando que «han tenido desencuentros en la manera de entender las primarias». «Cualquier decisión que tomen ellos yo la voy a valorar porque los valoro a ellos», reivindicó la regidora, que se encontraba ayer en Berlín, tras avanzar que la plataforma cuya lista electoral encabezará estará lista en las próximas semanas.