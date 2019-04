Ketama vuelven «pa» Madrid

Esa canción resume perfectamente el espíritu de una ciudad: «Vente pa Madrid» es una carta de amor a una ciudad de brazos abiertos. Antonio Carmona la escribió con Ketama en 1995, en un tiempo prodigioso de la capital. En torno a Ketama orbitaban Toumani Diabate, Ray Heredia, Michel Camilo, y por supuesto los Antonios: Vega y Flores. Los Carmona, Josemi, Juan y Antonio, dieron con una mezcla muy Lavapiés: la herencia Habichuela, sangre flamenca, y la rumba de la cultura africana e india que bulle en esa plaza. Vendieron millones de discos y hace 14 años dieron por agotada la historia como grupo. Separaron sus caminos para explorar territorios. Acaban de reeditar «De akí a Ketama» (1995), su obra de más éxito, y vuelven con una gira que para en casa.

Antonio Carmona, que recientemente sufrió una infección que le llevó al hospital e incluso a un estado de coma inducido, cuenta «con toda la ilusión y unas pocas secuelillas», cómo ha sido volver a encontrarse. «Somos como imanes. Tenemos una atracción sanguínea. Ha sido como si hubiéramos parado ayer», explica. Para la reedición, Ketama han contado con colaboraciones como la de Jorge Drexler, madrileño de origen uruguayo que ha regalado unos versos a «Vente pa Madrid»: «Todos los martes son viernes / cuando te besa en los labios / esta ciudad que no duerme. / Y ser un recién llegado, siguiendo el hambre de sueños, / yo he nacido en otro lado, / por tanto soy madrileño». «Le tengo mucho que agradecer a esta ciudad. Yo nací en Granada, pero me considero muy madrileño –dice Carmona–. Es que Madrid te da mucho, aunque también te quita un montón. Te absorbe, te resta, te lleva por callejones y es como un amor loco. Pero esta ciudad recibe y siempre lo ha hecho, a todo el mundo, y cualquiera se encuentra a gusto. Nos juntamos y convivimos». De aquellos tiempos del disco original, el cantante recuerda «la libertad». «Podías hacer y decir lo que quisieras, no existía esta represión que vivimos ahora. Y estábamos juntos, los flamencos, los rockeros, los punkis y los poperos. No como ahora». De sí mismo, dice que entonces era «un salvaje. Muy salvaje, me salía por los poros. Menos mal que me he calmado», ríe.

En ese tiempo, los Antonios (Vega, Flores y Canales también) rodearon al grupo. «Fueron nuestros talismanes. Antonio Vega llegaba con su melena en moto y con su mono de cuero. Y Flores también nos daba su brutal energía. Sin ellos no creo que hubiéramos podido hacer nada». Ahora, Ketama se propone iniciar una nueva etapa, con ganas e ilusión que no puede ir mejor, pues en Madrid, concierto en el que tendrán la ayuda de Lolita, Mala Rodríguez y Javier Colina, ya han agotado todas las entradas.

Dónde: Teatro Circo Price. Ronda de Atocha, 35.

Cuándo: Jueves, 11 de abril. 21:00 horas.

Precio: Entradas agotadas.