Mad Cool: que comience el espectáculo

Este jueves da comienzo en Madrid uno de los festivales de música más importantes del calendario nacional, que el año pasado reunió a cerca de 80.000 asistentes diarios, y que tuvo una jornada inaugural muy movida, no sólo por las actuaciones musicales, sino por una caída en el sistema de acceso al recinto que originó enormes retenciones. No obstante, obtuvo el galardón al mejor festival de 2018 por su cartel que otorga la revista especializada New Musical Express.

Anécdotas aparte, la edición del Mad Cool 2019 comienza este jueves 11, pero el pistoletazo de salida lo da la fiesta de bienvenida Welcome Party que reúne hoy a un destacado elenco de artistas, y que este año se celebra por primera vez en el mismo recinto que el resto del festival, el Espacio Mad Cool de Valdebebas-Ifema.

La Welcome Party, que comienza a las 16:30, cuya entrada se adquiere de forma independiente al resto del festival, brinda la oportunidad de disfrutar de todo el potencial de Mad Cool en formato reducido y aforo limitado. Organizado en cuatro escenarios: Mad Cool, Madrid Te Abraza, Consequence of Sound y Mondo Sonoro, destacan las actuaciones de la banda Bring Me The Horizon y de Rosalía.

Los conciertos en el escenario principal, Mad Cool, comienzan 17:30 con rock del cuarteto de Reding, The Amazons. A éstos les sigue la música electrónica de los también británicos, Metronomy, 19:00. Y a las 21:10 llega el primer plato fuerte de esta Welcome Party con la actuación de una de las cantantes del momento, Rosalía, cuyo concierto comienza a las 21:10. Y cierra la jornada de bienvenida, en este escenario principal, el concierto de la banda británica de rock alternativo, llegados desde Sheffield, Bring Me The Horizon, cuyo salto al escenario está programado para las 22:20.

En el segundo escenario, Madrid Te Abraza, desde las 18:15, irán actuando los grupos Don Bronco, banda británica de rock, The Cat Empire, eclético grupo australiano que mezcla ska, jazz, funk y rock (20:05) y la cantante de pop sueca, Likke Li (22:15).

En Consecuence Of Sound, el tercero de los escenarios, actúan The Gulps, una de las bandas emergentes que se han ganado su lugar siendo uno de los ocho grupos elegidos para este año en el cuarto concurso internacional de bandas (15:30), luego el trap de Fusa Nocta (18:55), le sigue el post-punk belga, Whispering Sons (20:25), continúan los madrileños The Parrots y su rock de garaje (22:05) y cierra la música electrónica de Griz (23:45).

La música en el cuarto de los escenarios, Mondo Sonoro, comienza con el trío madrileño Favx y su sonido de los noventa a las 18:10. Tras este grupo salta a las 19:40, el rap de Anier, le sigue a las 21:15 los suecos Viagra Boys, una banda de punk de Estocolmo y cierra a las 22:55 la actuación de Blake, una de las voces más prometedoras del hip hop español.