Madrid Central, entre el «volantazo» y el «ridículo»

Ante el anuncio del nuevo alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de modificar Madrid Central, la Comisión Europea no ha tardado en pronunciarse. Así, le ha recordado al Ayuntamiento de la capital que las ciudades que rebasan los límites de emisiones contaminantes tuvieron que poner en marcha medidas correctoras y que las que no las cumplan se enfrentarán a sanciones. Así lo defendió ayer el comisario de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, que no quiso opinar, sin embargo, sobre el replanteamiento de Madrid Central anunciado por el edil del PP, aunque señaló que «todo contribuye a la reducción de emisiones».

Sí apuntó Cañete que «si las ciudades no respetan los límites de calidad del aire, –la Comisión ya en su momento puso de manifiesto qué ciudades españolas no cumplían– tendrán que poner en marcha medidas correctoras».

En mayo de 2018 la Comisión Europea anunció que no llevaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceder los límites de contaminación del aire, ya que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecieron apropiadas. Entonces, el comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella advirtió de que «la CE continuará revisando de cerca las medidas y compromisos adoptados».

El anuncio de Almeida ha despertado el rechazo de Ecologistas en Acción, que ha calificado de «inmoral» esta decisión y ha anunciado, en un comunicado, que intentará impedirlo con movilización social y denunciándolo en los tribunales españoles y europeos.

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, criticó la posibilidad de que se suprima la medida de restricción al tráfico Madrid Central. «Haríamos el ridículo, nadie en Europa lo entendería», afirmó ayer. El director de Tráfico destacó el «inmenso trabajo» realizado para sacar adelante esta medida y confía en que, en lugar de suprimirse, sea mejorada o corregida. «¿Cómo vamos a tirarlo por el pedregal, dios mío?», exclamó.

La ex alcaldesa, Manuela Carmena, también ha querido valorar el anuncio de Almeida de modificar su medida estrella. «No se pueden dar volantazos caprichosos» sobre consensos alcanzados, máxime como en este caso que está recogido en ordenanza, explicó ayer. En una entrevista a la Cadena Ser, recogida por Ep, señaló que se tienen que respetar los compromisos contraídos en legislturas anteriores.