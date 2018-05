Más periodistas que estudiantes en la marcha contra Cifuentes

"¿No va a venir nadie más?", pregunta una joven al miembro de un sindicato de estudiantes, encargado de repartir panfletos con el rostro de Cristina Cifuentes ante la boca del metro Ciudad Universitaria. Éste se encoge de hombros: "Espero que sí". Caras de preocupación, una veintena de jóvenes fumando o echándose loción solar y más medios de comunicación que manifestantes. Así lucía ayer, a las 13:30 horas, la concentración contra la reincorporación de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid a su puesto de funcionaria en la Universidad Complutense.

Minutos después, una profesora se acercaba a preguntar. Un estudiante madrileño le confirma que el motivo de la marcha es el reingreso de Cifuentes y la docente muestra su apoyo despidiéndose con un "¡mucho ánimo, jóvenes!". Acto seguido se pierde entre el resto de la muchedumbre que accede al suburbano. Son varias las personas que aceptan el panfleto que reza "Cifuentes fuera de la Complu", tras lo cual lo doblan por la mitad y se marchan.

Ante la más que aparente poca acogida, los medios comienzan a impacientarse; para muestra, la de un reportero cuya mirada no ceja en realizar viajes intermitentes desde las manecillas de su reloj de pulsera hasta los ojos de su compañero, operario de cámara. Extraoficialmente, le dice en tono jocoso: "Si de los 14 sindicatos que han convocado la manifestación hubieran venido dos personas, al menos sumarían 28".

A las 13:37 horas, los alumnos continuaron llegando con cuentagotas y este periódico contó cerca de media centena. Hacia las 13:40, un cámara de televisión solicitó a los manifestantes que desplegaran la que entonces era la única pancarta de la concentración, donde se podía leer "Fuera la mafia de la Universidad". No sería ése el cartelón de la cabecera, que llegó algo después y que rezaba "La pública es digna, Cifuentes no. ¡Fuera!".

Por fin, sobre las 13:45 horas, los estudiantes salieron de la parada en dirección al Rectorado, situado en el número dos de la Avenida Séneca. La marcha circuló por la Avenida Complutense, lo que provocó el corte de uno de los sentidos de la vía durante poco menos de cien metros. Para entonces, la manifestación se contaba en cientos, según precisó Europa Press. Eran “decenas” para EFE.

Ya en la plaza Cardenal Cisneros y ante la presencia de la Policía Nacional, que acudió con dos furgones, algunos jóvenes del sindicato de estudiantes admitieron a los agentes de seguridad que la Delegación de Gobierno había prohibido que se llevara a cabo la manifestación por no cumplir con los plazos amparados por la ley. Los estudiantes no contaban con el permiso al haberlo solicitado el martes, a tan sólo un día de la convocatoria, pero se agarraron a la autorización del Rectorado para mantenerla. Así las cosas, acordaron con los agentes continuar su recorrido por la acera. La Policía Nacional no tuvo que actuar en ningún momento.

Durante la marcha, en la que muchos portaban un papel con la imagen de la exdelegada del Gobierno tachada, se corearon lemas como "¿Dónde está, no se ve, el famoso TFG?", "Cifuentes, querida, no eres bienvenida", "Fuera Cifuentes de la Complutense" o "Cifuentes, payasa, vete a tu casa". Algunos alumnos también portaron pancartas con los lemas "La Universidad no se vende, se defiende" o "Nuestro esfuerzo, su corrupción". A este respecto, para Arantxa, estudiante de Ciencias Políticas en la UCM, Cristina Cifuentes representa "el desprestigio del trabajo que hacemos día a día viniendo a clase, la subida de tasas y el recorte de becas".

A las 14:20 horas, los manifestantes llegaron a la puerta del recinto del Rectorado. Una vez allí, se leyeron los manifiestos, mientras algunos estudiantes introducían las cuartillas sobrantes bajo los parabrisas de los vehículos. "Aquellos que han usado a la Universidad a su antojo mientras la asfixian, ahora quieren vivir de ella", denunciaron. "La Universidad es una institución digna. Por ello, Cifuentes, ¡fuera de aquí!", concluyó el último discurso. A las 14:40 horas, los manifestantes se dispersaron.

Durante la protesta también se solicitó la dimisión del rector, Carlos Andradas, a quien se pidió que no hiciera efectiva la reincorporación. Por su parte, el Rectorado indicó en un comunicado que mientras no haya una sentencia judicial sobre Cifuentes y el caso del máster, "es obligación de la Universidad y de este rectorado respetar la ley y los derechos de todos sus funcionarios y trabajadores".

La ex presidenta aparece desde este jueves en el directorio del centro como parte de la Gerencia del Rectorado. Los estudiantes declararon ayer haberse enterado del regreso de la ex delegada por la Prensa y creen que obtuvo esa ocupación "gracias a su amistad con miembros del tribunal". Aunque por el momento no tiene un puesto específico asignado, la solicitud para reincorporarse es de efecto inmediato sobre el salario.