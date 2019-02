Pepu perfila su equipo titular y le sale un nuevo rival

El equipo de Pepu Hernández comenzó ayer a empaparse de esos valores deportivos que el PSOE ha buscado con la precandidatura del ex seleccionador: pelea y mucha fe para intentar remontar un marcador que juega en su contra. Y es que fue un día complicado el que afrontó la formación. Por un lado, tuvo que lidiar con las informaciones que señalaban que Hernández creó una sociedad para tributar sus ingresos al tipo del 25% del impuesto de sociedades; por otro, templar los ánimos dentro del propio partido, teniendo en cuenta el descontento de buena parte de sus bases por contar, una vez más, con un independiente para intentar hacerse con el Consistorio; y, por último, empezar a delinear el que será el «quinteto» titular de cara a mejorar las malas previsiones de voto de los socialistas en Madrid. El ex entrenador lanzó un vídeo en el que explicaba que busca «jugadores» para su equipo. Y, como en todo conjunto, unos entran y otros salen del banquillo. Entre los primeros, se encuentra Purificación Causapié.

La que por el momento es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid confirmó ayer en pleno Palacio de Cibeles que no concurrirá a las primarias para la candidatura de la capital. Un proceso que, por el momento, cuenta con los nombres de Pepu Hernández, Manuel de la Rocha –ex alcalde de Fuenlabrada– y, a última hora de la tarde, del edil Chema Dávila. «No quiero decantarme por uno u otro, no me corresponde y es positivo quedarme al margen de esta campaña», dijo Causapié. Si bien su nombre había sonado ante el vacío de poder en Madrid y ella misma no lo había descartado en declaraciones públicas, en este sentido ha decidido dar un paso atrás. Según confesó, le comunicó hace días al secretario general del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, que no se presentaría a unas primarias si había «una propuesta avalada por el presidente del Gobierno», como finalmente ocurrió. Así, añadió que Pedro Sánchez «tiene derecho totalmente a defender o apoyar al candidato que considere oportuno. Lo importante es que los militantes puedan decidir». Causapié evitó ayer utilizar la palabra «decepción»; en todo caso, se mostró «satisfecha» por el trabajo que ha desempeñado durante este tiempo. De hecho, la intención de la portavoz socialista es formar parte de las listas electorales.

Contrarios y afines a Carmena

Entre los que entran en el equipo se encuentra Mar Espinar, actualmente responsable socialista de Cultura en el Consistorio. Algo previsible, teniendo en cuenta que ya el pasado miércoles tanto ella como los concejales Ramón Silva y Mercedes González habían expresado su apoyo a la candidatura promovida por Pedro Sánchez. En total, fueron tres de un total de nueve ediles del grupo municipal los que mostraron su respaldo sin ambages, mientras que Causapié se limitó a dar a Hernández la «bienvenida». Por su parte, Silva, secretario del grupo socialista madrileño, estará encargado de los actos públicos, mientras que González, edil de Urbanismo, será la coordinadora de la campaña. El caso de Espinar es diferente: su nombre era uno de los que se barajaba para encabezar las listas y, de hecho, parecía que estaba dispuesta a dar ese paso al frente. Además, es una de las ediles socialistas que menos «seguidismo» ha hecho de la figura de Manuela Carmena, con la que ha tenido notables desencuentros en las Comisiones. Al final, será portavoz de la candidatura del ex entrenador nacional.

La mayúscula sorpresa que ha supuesto el espaldarazo del presidente del Gobierno a Pepu Hernández ha animado a los rezagados a presentarse a ese proceso de primarias previsto para el próximo 9 de marzo. El último es Chema Dávila, en la actualidad secretario general de la agrupación en el distrito Centro y portavoz de los socialistas en materias de Medio Ambiente y Movilidad. Dentro de su grupo, ha sido uno de los ediles más cercanos a Manuela Carmena; de hecho, fue un firme defensor de la entrada en vigor de Madrid Central, ordenanza que José Manuel Franco era partidario de retrasar, provocando así una grieta en el partido. Nacido en Madrid en 1972 y miembro del PSOE desde 1998, Dávila es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid y fundador de Psicólogos Sin Fronteras.