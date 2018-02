Plan en blanco en Madrid: sin dispositivo especial de Movilidad por nevadas

Un lunes, en hora punta y bajo la nieve. Son los tres ingredientes que conforman el peor cóctel posible para la movilidad y el tráfico de una ciudad. Todos estos elementos se han dado cita esta mañana en Madrid. La previsión inicial apuntaba a que la nieve llegaría este lunes pero, finalmente, se adelantó a la jornada de ayer. La Agencia Estatal de Meteorología insiste, sin embargo, en que, a lo largo del día de hoy, la posibilidad de una nevada en el núcleo urbano es mucho más que una amenaza: desde las seis horas y hasta el mediodía, la probabilidad de que nieve llega al 90%. En esa franja horaria, los copos caerán en una cota de 600 metros, inferior, por tanto, a la que marcan los 657 metros de altitud de la ciudad de Madrid.

Como prólogo de este temporal, la nieve ya cayó ayer con fuerza y durante horas en la capital y en buena parte de la región. En respuesta a ello, el Ayuntamiento activó el Plan de Emergencias Invernales. Se trata de un dispositivo de alerta que agrupa a todos los servicios municipales y que tiene uno de sus principales focos de actuación en el esparcimiento de sal y salmuera por todos los distritos. Madrid Calle 30, la EMT, Samur, Policía Municipal, los servicios de limpieza y los agentes de movilidad integran el Grupo de Coordinación.

En paralelo, el Gobierno de Manuela Carmena también informó de que hoy reforzará sus medidas de gestión del tráfico: informativas –a través de los paneles de la M-30 y de las redes sociales–, de emergencia –como la habilitación de seis grúas en otros tantos puntos claves en el entorno de la M-30 para actuar de un modo rápido ante eventuales incidencias– y de apoyo a la movilidad. Entre estas últimas, el consistorio destaca que la Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación «agilizará los horarios de entrada en servicio de los dispositivos habituales de agentes de movilidad, especialmente los que estén asignados a los cruces e intersecciones con mayor impacto en la congestión circulatoria». Sin embargo, es totalmente falso que se vaya a «agilizar la entrada» en el horario como dice el consistorio, según asegura un responsable de los agentes de Movilidad del Ayuntamiento consultado por este periódico. Sostiene que adelantar cualquier tipo de entrada de los agentes es además «inviable», porque no se puede organizar un adelanto de turno «de un día para otro» porque «somos funcionarios con unos horarios fijos».

Hace ahora justo un año, se aprobó el último convenio de los agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y en él se incluyó la creación de un turno que entrará a las seis y media de la mañana, es decir, media hora antes del turno habitual de mañana, pero hoy por hoy no hay ningún agente de movilidad que entre a trabajar antes de las siete de la mañana. Estaba previsto que este nuevo turno empezara a principios de febrero, porque ya hay trabajadores voluntarios en la plantilla que han decidido adelantarse su jornada, están preparadas sus taquillas, las motos y el horario, pero se ha retrasado su estreno y, finalmente, será el próximo 14 de febrero cuando empiece a funcionar el turno «adelantado». Este nuevo equipo de agentes de movilidad será permanente, ya que está pensado para empezar a gestionar antes la hora punta.

Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que, a día de hoy, no hay, tal y como anunció ayer el consistorio, ninguna medida de refuerzo en la gestión del tráfico por parte de los agentes de Movilidad. De hecho, los agentes de este área encargada de gestionar el tráfico también niegan, como dice el comunicado que lanzó ayer el Ayuntamiento ante la previsión de nieve en la hora punta, que se hayan dado especiales recomendaciones a los agentes asignados a los cruces e intersecciones más problemáticas desde el punto de vista de la movilidad.

Como parte del Plan de Inclemencias Invernales, los servicios de limpieza fueron los primeros en actuar. Esparcieron sal prestando especial atención a las 608 calles consideradas prioritarias en la ciudad. En el resto de calles, consideradas secundarias, la vigilancia será especial en 452 puntos por ser propensos a la formación de placas de hielo. Esta intervención se completa con el control de 1.427 lugares, fundamentalmente situados en el entorno de colegios, hospitales, centros de salud o intercambiadores de transporte.

Los copos caídos ayer apenas causaron incidencias en la capital, donde por ser domingo no hay tráfico. Quienes sí sufrieron las consecuencias del temporal fueron los que transitaron por la Sierra, en la que durante todo el día se sucedieron los cortes temporales en los puertos de Navacerrada y Cotos y se necesitaron cadenas para circular también por Morcuera, Canencia y Navafría. La autopista de peaje R-4 entre Pinto y el municipio toledano de Dosbarrios, así como la A-4 tuvieron que cerrarse al tráfico imposibilitando la entrada por esta vía del sur. También tuvo que interrumpirse completamente la circulación en la M-611 a la altura del municipio serrano de Miraflores de la Sierra.

En alerta por dos centímetros

¿Sabían que los umbrales de nieve acumulada en 24 horas por los que se guía la Aemet para establecer los niveles de aviso varían según las zonas provinciales del país? Esto quiere decir que, lo que hoy supone para Madrid capital una alerta amarilla por nieve, en la Sierra no significa nada, pues, de otra manera, el invierno en esta zona montañosa trascurriría de aviso en aviso por temporal. Es más, lo que en el punto central de la Comunidad obligaría a poner en marcha el aviso rojo por nieve –esto es, una previsión de acumulaciones de nieve de 20 centímetros–, en la Sierra seguiría siendo sólo el nivel naranja de aviso. Así lo explica Daniel Santos, investigador en Meteorología que sostiene seguro que «los madrileños no deben preocuparse por este temporal, pues los riesgos se refieren sólo a la actividad de una ciudad tan grande como ésta». ¿A qué actividad? Pues, principalmente, al tráfico: «La gente de la capital no suele saber conducir con nieve, no tiene los medios para abordarla y tiende a minusvalorar sus riesgos», narra Santos. Y es que, la metrópoli no está acostumbrada a la nieve y, por consiguiente, la Aemet incluye la ciudad en el conjunto de territorio español que, con una previsión de acumulación de nieve de sólo dos centímetros, pone en marcha el protocolo de alerta. No obstante, el experto insiste en que la alarma en este caso responde más al hecho de que Madrid no puede permitirse un respiro que a un riesgo meteorológico para la población: «Que toque en la hora punta de un lunes es lo que verdaderamente preocupa a los madrileños». Por otro lado, el investigador recuerda que la última gran nevada que se produjo en la capital, en 2005, registró acumulaciones de 20 centímetros de nieve, y no dos. Esta vista atrás nos permite revelar también que la de estos días no es una nevada tardía: «Ya en febrero de 1984 cayó una importante nevada en Madrid», argumenta Daniel Santos. Así las cosas, y viendo que los copos que caen se funden al alcanzar el asfalto, los expertos recomiendan precaución en la carretera y que nadie se alarme con una estampa que llega a tiempo y sin peligros, informa Marilyn Dos Santos.