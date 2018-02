Un «plan de choque» para Cercanías

«Aún no he conocido una red de Cercanías que no registre incidencias, y si existe, me encantaría visitarla». Así de seguro se mostró ayer el ministro de Fomento durante la inauguración de la nueva estación Mirasierra-Paco de Lucía –dentro del trayecto de las líneas C3, C7 y C8 y conectando con las línea 9 de Metro–, que hoy por fin abre sus puertas a los usuarios tras una larga espera. «Claro que hay incidencias, pero pese a todo, el servicio de Madrid es mejor que el de cualquier ciudad de los países que nos rodean», continuó alabando Íñigo de la Serna. Sin duda, unas palabras motivadas por el intento de apaciguar los ánimos de los madrileños que, durante el último año, han sufrido más de una incidencia diaria en esta prestación: un análisis hecho por el canal oficial de Renfe Cercanías Madrid al respecto reveló el pasado mes de diciembre que, desde diciembre de 2016 hasta entonces, se habían registrado ya un total de 474 averías que afectaron a 863 líneas en la red. Así las cosas y pese a su aparente optimismo, el ministro aprovechó el acto de ayer –al que también asistió la presidenta regional, Cristina Cifuentes– para anunciar que la Comunidad de Madrid tendrá el privilegio de ver en marcha una serie de medidas de choque para abordar las deficiencias en el rendimiento de la red ferroviaria suburbana y garantizar así su mejor aprovechamiento sin necesidad de esperar al Plan de Cercanías Madrid 2018-2025 que será presentado en marzo. De esta forma, «desde ya», la Comunidad verá reforzada la seguridad y la accesibilidad en las estaciones, renovado el 60% de la flota y aumentada en un 20% la frecuencia de trenes.

Mientras, en la estación de Atocha, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, daba el pistoletazo de salida a una campaña informativa para exigir «el fin del caos» en la red de Cercanías que se articulará en dos ejes: el acercamiento a la ciudadanía para escuchar sus quejas y el reparto de 300.000 folletos.

A la espera de que el plan de choque referido por De la Serna empiece a dar sus frutos y a que se presente el citado plan en que en el que el Gobierno autonómico ha puesto todo su «apoyo y confianza», hoy los más de 300.000 viajeros habituales de las líneas C3, C7 y C8 han podido usar la estación Mirasierra-Paco de Lucía durante una jornada en la que, dadas las condiciones meteorológicas, se recomienda utilizar el transporte público.