Vox rechaza que Madrid dedique 4.000 euros al mes por Mena

Vox vuelve a la carga con los menores extranjeros no acompañados (Menas) en la Asamblea de Madrid. Preguntará en el pleno del jueves al Ejecutivo regional expresamente por los problemas de seguridad que están generando. “Es una realidad que no se puede ocultar y no admitirlo es estar ciegos”, ha explicado el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, quien lamentó las “agresiones en la zona centro que están sufriendo, sobre todo los gays, según dice la Policía, y que se hayan producido medio millar de detenciones en los últimos meses”.

El portavoz de la formación que lidera Rocío Monasterio ha criticado que la Comunidad de Madrid vaya a destinar 24 millones de euros para atender a 124 Menas que han llegado a la región “lo que equivale a destinar 4.000 euros al mes”. En su opinión, “España tiene que devolver esos menores a sus países, no deberían estar aquí porque lo que no puede ser es que en el año 2016 hubiera 600 y ahora tengamos más de 4.000”.

Teresa Rodríguez anuncia querella contra Vox

La líder de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha anunciado que su formación se ha dirigido con sendos escritos a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Pueblo Andaluz instándoles a actuar contra un posible delito de odio del artículo 510 del Código Penal, a cuenta del acto que ha protagonizado la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio, en esta misma jornada a las puertas de un centro de atención a menores extranjeros no acompañados (MENA) de la capital hispalense.