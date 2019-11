Vox se abstiene de las subidas de impuestos de Sánchez para Madrid

El PP presentaba ayer una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para blindar a la Comunidad de las subidas de impuestos que planteaba Sánchez al afirmar que “quería armonizar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para los grandes patrimonios y acabar así con el `dumping fiscal´”. Afirmación, a la que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, respondía diciendo que Sánchez había dejado de ser el presidente “de todos los madrileños” y lo que tendría que hacer es preguntarse por qué es verdad que hay ciudadanos que vienen a Madrid por esa política de 'dumping'. La propuesta pretende, según la formación de Ayuso, “continuar con la política de reducción de impuestos llevada a cabo durante los últimos 16 años” y, por otro lado, proteger las competencias fiscales de la Comunidad del Gobierno central.

Ciudadanos sí votaba a favor, pero los populares se han encontrado con una gran sorpresa. El partido Vox, que lidera Rocío Monasterio en la comunidad, se abstuvo en esta votación para que la propuesta no saliera adelante, tal y como hizo la izquierda también (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos).

Desde el Grupo Popular afirman que “por su aversión a las autonomías, a Vox no le importaría que Sánchez imponga en la Comunidad de Madrid los impuestos que quiere, es más, estarían a favor de no blindar fiscalmente a la Comunidad de Madrid”. Añade que “además con esta votación Vox demuestra que quiere que vuelva a Madrid el impuesto de sucesiones y donaciones, y no quiere que se baje medio punto cada tramo de renta, como pretende hacer Isabel Díaz Ayuso, porque Vox no quiere la autonomía fiscal de Madrid”.