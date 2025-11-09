El Gordo, la Primitiva o los Euromillones: ¿Qué juego de azar tiene más probabilidades de tocar?

La lotería en España se ha convertido en una tradición para millones de ciudadanos. Todo comenzó en 1812, en plena Guerra de la Independencia contra Napoleón, cuando se celebró en Cádiz el primer sorteo de lo que hoy se conoce como Lotería Nacional, hasta llegar al día de hoy.

Y es que en la actualidad la lotería no solo supone una ayuda económica para los premiados, sino que representa una costumbre. Más que un simple juego de azar, la lotería en España es un símbolo de esperanza compartida y una expresión de la solidaridad colectiva que se renueva cada año, especialmente durante las fechas navideñas.

Resulta difícil conocer a alguien que no haya participado en algún momento comprando un décimo de lotería, puesto que hoy en día existen multitud de sorteos repartidos durante todo el año. Entre los más destacados se encuentran la Lotería de Navidad, con su famoso "Gordo", LaPrimitiva, con su larga tradición, y el Euromillón, que ofrece algunos de los mayores botes de Europa.

Es por ello que muchos ciudadanos se preguntan cuáles son las posibilidades de ganar cada uno de ellos. Las condiciones de cada sorteo son diferentes, lo que modifica las opciones de salir premiado.

Euromillón

El sorteo del Euromillón es uno de los juegos de azar más populares y reconocidos a nivel internacional, y en España ocupa un lugar destacado dentro de las apuestas gestionadas por Loterías y Apuestas del Estado. Este sorteo despierta gran expectación debido a sus premios millonariosy su carácter internacional.

Y es que une a varios países europeos, se celebra los martes y viernes y ofrece botes millonarios que pueden cambiar vidas. Los jugadores deben seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 estrellas entre el 1 y el 12. Su mayor atractivo radica en la magnitud de sus premios, que frecuentemente alcanzan cifras de cientos de millones de euros.

Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es, sin duda, el sorteo más emblemático de España. Celebrado cada 22 de diciembre, este evento no solo reparte premios millonarios, sino que también es una tradición profundamente arraigada en el espíritu navideño.

Los décimos, que cuestan 20 euros, se venden meses antes del sorteo, y muchas personas comparten participaciones con amigos y familiares. El "Gordo", el primer premio, es motivo de gran expectativa en todo el país, aunque hay muchos premios secundarios que también son muy celebrados dado su importe.

Primitiva

La Primitiva es uno de los sorteos más antiguos en España, con una historia que se remonta al siglo XVIII. Se juega eligiendo 6 números entre el 1 y el 49, además de un reintegro y un número complementario. Este sorteo, que se celebra dos veces por semana (jueves y sábado), combina tradición con la posibilidad de ganar importantes sumas de dinero, sobre todo en los botes acumulados.

¿En qué sorteo existen más posibilidades de ganar?

Aquellos ciudadanos que deseen participar comprando décimos de lotería, deben saber que cada sorteo cuenta con unas probabilidades de ser premiado distintas. Por un lado, están las opciones de ganar el premio más alto económicamente, y por otro la posibilidad de llevarse algún premio del sorteo. Por ello, este sería el orden.

En primer lugar se encuentra la Lotería de Navidad. Esta ofrece las mejores probabilidades de obtener algún premio en comparación con otros sorteos. La probabilidad de que tu décimo sea premiado es de aproximadamente 1 entre 10, ya que hay una gran cantidad de premios secundarios, además del famoso "Gordo". Aunque el coste del décimo es más elevado, es una opción con mayores posibilidades de obtener un retorno.

No obstante, la probabilidad de acertar el primer premio es mínima. Y es que con un décimo, la probabilidad de ganar es del 0,001%.

En segundo lugar aparece La Primitiva. En este sorteo, las probabilidades de acertar los 6 números principales para ganar el bote son de 1 entre 13.983.816. Sin embargo, hay premios secundarios para quienes acierten 5 números o menos, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio menor. Este juego tiene sorteos semanales y su precio es más bajo que el de la Lotería de Navidad.

Por último, nos encontramos con El Euromillón, que aunque tiene botes más grandes, presenta las probabilidades más bajas de ganar el premio mayor: 1 entre 139.838.160. Al igual que La Primitiva, cuenta con premios secundarios para combinaciones parciales, pero el nivel de dificultad es mucho mayor debido a la selección de estrellas adicionales.

La Lotería del Niño: la gran excepción

No obstante, fuera de los sorteos anteriormente mencionados aparece el Sorteo del Niño. Este es uno de los sorteos más emblemáticos y esperados del calendario lotero español que se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con el Día de Reyes.

Resulta uno de los sorteos más esperados dada la facilidad de ser premiado. Y es que con casi un 38% de posibilidades, se coloca como la lotería más fácil de ganar en España. Este porcentaje corresponde a las opciones de ganar algún premio dentro su amplia variedad, superando de esta forma a cualquier otro sorteo nacional.

En concreto, salen 37.821 números premiados de cada 100.000, con una probabilidad de ganar el primer premio de 1 entre 100.000.