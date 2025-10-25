El detalle de las bases del Sorteo de Lotería de Navidad que nadie te cuenta

Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad se convierte en una cita ineludible para millones de españoles. Sin embargo, más allá de la emoción y la tradición, existen aspectos técnicos y normativos que rigen este evento y que suelen pasar desapercibidos para el público general.

El Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se celebrará el lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, como es habitual. La gran novedad del Sorteo de Navidad 2025 es que se incrementa la producción hasta 198 series, la cifra más alta de los últimos años. Esto eleva la emisión total a 3.960 millones de euros, de los cuales 2.772 millones se destinan a premios, superando en 70 millones la cantidad repartida en la edición anterior.

Reparto de premios

El Sorteo Extraordinario de Navidad reparte un total de 1.794 premios, entre los que se incluyen el famoso 'Gordo' con 4 millones de euros a la serie, el segundo premio de 1.250.000 euros a la serie y el tercero de 500.000 euros a la serie. Además, existen múltiples categorías de premios menores, como los cuartos y quintos premios, así como la pedrea, que reparte premios de menor cuantía.

Proceso de selección de números

La selección de los números ganadores se realiza mediante un proceso público y transparente. Los niños de la Residencia Internado San Ildefonso de Madrid son los encargados de cantar los números y los premios, un acto que se transmite en directo y que garantiza la imparcialidad del sorteo. Este método ha sido utilizado durante más de un siglo.

Venta de décimos

Los décimos de la Lotería de Navidad se venden a través de una amplia red de administraciones de loterías, así como en puntos de venta autorizados. Además, es posible adquirirlos a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y otras plataformas digitales asociadas.

Fiscalidad de los premios

Los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a tributación, aunque existe una exención fiscal para los primeros 40.000 euros de cada premio. Por lo tanto, solo la cantidad que exceda esa cifra está sujeta a impuestos.

Impacto social

Los beneficios generados por la venta de los décimos no solo se destinan a premios. Una parte significativa se destina a fines sociales y culturales, contribuyendo al sostenimiento de diversas iniciativas y programas en toda España. De esta manera, el Sorteo de Navidad no solo reparte suerte, sino también solidaridad y apoyo a diversas causas sociales.