Su emisión arrasa todos los años según los datos de audiencia, y no es para menos. Cada 22 de diciembre, el Sorteo Extraordinario de Navidad pone a soñar a millones de españoles, quienes anhelan llevarse una pequeña alegría un par de días antes de Nochebuena. Entre las 9:00 y las 13:30 horas, los números y los cánticos se suceden de forma natural para aquellos que siempre hemos crecido viendo el sorteo.

Un negocio que cada año prospera

Los, durante un día al año, se convierten ende la jornada. Desde los más queimportante, siempre hayque compartir. Mención especial a los asistentes al, entre los que siempre pueden verse caras repetidas y disfraces de lo más originales.

A lo largo de los años, y con el cambio de divisa de por medio, los décimos de lotería han podido percibir un cierto encarecimiento. Originalmente, el precio para participar en el sorteo era de 15 euros, mientras que en la actualidad, comprar un solo décimo nos saldría por la módica cantidad de 20 euros.

Las grandes beneficiadas, como no podría ser de otra manera, son las administraciones de loterías. Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, en 2024 se superaron los 3.500 millones de euros en ventas. Esto supone una gran alegría para el sector, que experimenta un aumento de un 0,94 % respecto al año anterior.

La Lotería de Navidad, mucho más que un juego

Como en la vida misma, en el sorteo participa gente de todo tipo. Los que juegan por intentar ver cada vez más cerca sus sueños, aquellos que ya han hecho de esta fecha una tradición o cualquier otro motivo que se nos venga a la cabeza. Pero si hay una cosa que todo el mundo sabe, es que las posibilidades de hacerse con 'El Gordo' de Navidad son extremadamente limitadas.

Para empezar, hay que recordar que durante las cuatro horas del sorteo, se procederá a llenar diez tablas de diez alambres cada una. Cada uno de estos alambres incluirá diez números junto a sus respectivas premiaciones, lo que nos deja un total de 1.000 números cantados durante la emisión, con el premio más común siendo de 1.000 euros. Es decir, hay un 1 % de probabilidades de llevarse cualquier premio.

Tirando de matemáticas, llevarse el primer premio de la Lotería de Navidad implica que las probabilidades estén de nuestra parte: solo hay 1 entre 100.000 de que nos toque. Ser alcanzados por un rayo es literalmente más probable que embolsarnos una buena cantidad de dinero.

Pero entonces, ¿por qué la gente compra décimos si saben lo difícil que es ganar? A lo largo de los años hemos podido apreciar como este día tan especial es más que un sorteo. El 22 de diciembre es un momento de unión, para que familias, amigos y demás puedan atreverse a soñar juntos y compartir un momento emotivo. Porque el verdadero primer premio en Navidad, por muy evidente que suene, es poder vivirla rodeados de aquellos a quienes queremos.