Este es el número máximo de personas que pueden compartir un décimo de Lotería de Navidad
Una tradición basada en compartir, que puede llevar a discusiones si no se dejan claros algunos aspectos
Compartir un décimo que Lotería de Navidad es una tradición profundamente arraigada en España. Entre compañeros de trabajo, amigos, familias o peñas se reparten la ilusión, y a veces la suerte, de un número que puedes cambiarles la vida.
Sin embargo, cada año aparecen las misma dudas, ¿cuántas personas pueden compartir un décimo? ¿Existe un límite?
Aunque pueda parecer sencillo, la realidad es que un décimo compartido puede convertirse en un problema si no se gestiona bien. Y aquí es donde conviene aclarar qué dice la ley y qué recomendaciones hacen los expertos.
¿ Cuánto es el máximo para compartir?
En España no existe ninguna ley que limite el número máximo de personas que pueden compartir un mismo décimo, por lo que, en teoría, podría estar dividido entre dos personas, entre veinte o incluso entre un centenar.
El único requisito es que todos los participantes estén de acuerdo y pueda demostrarse su participación en caso de premio. Por tanto, la clave no está en cuántos, sino en cómo se reparte.
Condiciones que deben cumplirse
Existen una serie de condiciones recomendadas para evitar conflictos, especialmente si toca un premio importante. Los expertos coinciden en que estas medidas son esenciales:
1. Deja constancia por escrito
Debe aparecer de todos los participantes:
- Nombre y apellidos
- DNI
- Porcentaje o cantidad aportada
- Firma
En premios grandes, Hacienda puede exigir identificar a todos los participantes, por lo que conviene tener un listado claro.
2. Guarda la prueba del pago
Especialmente si ha pagado por bizum o transferencia. Estas pruebas son fundamentales si surge un conflicto sobre quién participaba.
Recordar quién guardaba fisicamente el décimo
Legalmente, el poseedor físico del décimo es quien tiene el poder de cobrarlo, a menos que haya pruebas de que pertenece a un grupo.
El riesgo no es legal, sino práctico. Cuánto más grande sea el grupo, más importante será dejar constancia por escrito para evitar disputas en caso de premio.
