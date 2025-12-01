El hombre que ganó siete veces la lotería expone los mejores trucos para ganar

En todo el mundo, ganar la lotería es un deseo recurrente que acompaña a millones de personas a lo largo de su vida. Aunque se trata de un objetivo difícil de alcanzar, no es imposible. En España, la empresa Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) gestiona los principales sorteos nacionales, entre ellos el más popular: el Sorteo Extraordinario de Navidad.

Este sorteo utiliza un sistema tradicional con dos bombos. Del bombo principal —el de mayor tamaño— se extraen los números comprendidos entre 00.000 y 99.999, mientras que el segundo contiene 1.807 bolas, correspondientes a los 13 grandes premios: el Primer Premio, el Segundo, el Tercer Premio, dos cuartos y ocho quintos, además de las 1.794 pedreas.

Tal y como recuerda la web oficial de SELAE, este sorteo es completamente aleatorio. Cada número cuenta con la misma probabilidad de resultar agraciado: una entre 100.000, lo que supone un 0,00001 de opciones de llevarse El Gordo. El resto de premios también presentan probabilidades muy reducidas.

Aun así, hay quienes han conseguido ganar en varias ocasiones. Uno de los casos más conocidos es el de Richard Lustig, un estadounidense que logró ser premiado siete veces, acumulando más de 1 millón de dólares. Lustig, autor del libro "Aprende a cómo incrementar tus posibilidades de ganar la lotería", compartió algunas recomendaciones para quienes desean mejorar sus opciones en el sorteo.

Consejos de Richard Lustig para aumentar las probabilidades

Comprar más décimos: aunque pueda sonar evidente, Lustig insiste en que jugar más aumenta de forma directa las opciones de resultar premiado.

aunque pueda sonar evidente, Lustig insiste en que jugar más aumenta de forma directa las opciones de resultar premiado. Repetir los mismos números y evitar secuencias parecidas: recomienda mantener siempre la misma combinación, ya que cambiarla en cada sorteo mantiene las probabilidades estáticas. También desaconseja escoger números consecutivos o muy próximos entre sí. Según algunos estudios, los números entre 104 y 176 concentran alrededor del 70% de los premios principales.

recomienda mantener siempre la misma combinación, ya que cambiarla en cada sorteo mantiene las probabilidades estáticas. También desaconseja escoger números consecutivos o muy próximos entre sí. Según algunos estudios, los números entre 104 y 176 concentran alrededor del 70% de los premios principales. Compartir décimos: una forma de incrementar la participación sin gastar de más es jugar en grupo. Aunque el premio se divide, se multiplican las oportunidades de ganar.

una forma de incrementar la participación sin gastar de más es jugar en grupo. Aunque el premio se divide, se multiplican las oportunidades de ganar. Elegir números por encima del 31: muchas personas eligen fechas especiales. Para evitar coincidencias con otros jugadores, Lustig aconseja optar por combinaciones superiores.

muchas personas eligen fechas especiales. Para evitar coincidencias con otros jugadores, Lustig aconseja optar por combinaciones superiores. Participar en sorteos menores: los juegos con botes más pequeños suelen tener menos participantes, lo que facilita obtener algún premio.

Otros datos curiosos sobre El Gordo