Lotería de Navidad 2025: los 7 consejos de la OCU para evitar fraudes y no perder tu premio

El último mes del año ya ha llegado y, con él, luces adornando las calles, mercadillos en las plazas de todo el país, descuentos en los escaparates de las tiendas, cenas de empresa y, como no, el famoso Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Esta última es una tradición navideña arraigada en los hogares españoles que comenzó en 1812, cuando tuvo lugar el primer sorteo, y desde entonces no ha parado de repartir premios a los más afortunados en reales, escudos, pesetas y, ahora, euros.

El próximo 22 de diciembre se celebrará el sorteo de la Lotería de Navidad, por lo que muchos españoles ya se han hecho con algún décimo con la esperanza de que la suerte juegue de su parte. Tanto es así, que estos terminarán gastando 73 euros de media -9 euros más que el año pasado- en este sorteo que destaca como el más importante del año, según una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Dada la relevancia de este sorteo, desde la OCU advierten que es necesario ser precavido y comparten siete consejos para asegurarse el cobro en el caso de que los niños de San Ildefonso canten uno de sus números y algún premio caiga en sus manos.

1. Fotografiar el décimo

El primer consejo es que, una vez se adquiera el décimo, lo primero que se deberá hacer será hacer una fotografía o fotocopia por ambas caras. "Esta precaución puede ser decisiva si el boleto se deteriora, se pierde o es sustraído", aseguran.

2. Si se comparte, tener una copia

Muchos españoles deciden compartir un décimo en este sorteo, sin embargo, el premio lo cobra quien lo posee. Por ello, la OCU explica que si se comparte, el depositario debe entregar a cada participante una copia firmada con nombres y DNI, indicando cantidades. Un acuerdo realizado por correo electrónico o WhatsApp también será válido siempre y cuando los pagos se realicen antes del sorteo.

3. Comprar online en una administración autorizada

Aunque en estas fechas vemos largas colas en los establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, cada vez más personas deciden comprar sus décimos online. En estos casos, se debe hacer en una administración autorizada o en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, ya que el comprador recibe un justificante electrónico con plena validez legal, mientras los originales se custodian en la caja fuerte de la administración.

4. Si el décimo se pierde, se debe denunciar

Si el décimo se pierde o es sustraído, se debe denunciar cuanto antes ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. En esta denuncia se tendrán que incluir todos los datos posibles -número, serie, fracción- y pruebas como fotos o copias. Este robo o pérdida hay que notificarlo a Loterías y Apuestas del Estado. La OCU explica que "con la denuncia, el pago queda paralizado hasta que un juez determine la titularidad".

5. Los premios que se pueden cobrar en cualquier punto de venta: hasta 2.000 euros

A aquellos que les hayan tocado un premio de hasta 2.000 euros podrán cobrarlo en cualquier punto de venta, mientras que si se adquirió online, el importe se abonará automáticamente en la cuenta asociada. Para cantidades superiores, el cobro se realiza en bancos colaboradores, sin comisiones ni contraprestaciones. El derecho a cobrar el premio caduca a los tres meses del sorteo.

6. En premios compartidos, es necesario identificarse

En premios compartidos, cada ganador debe identificarse en el banco con su porcentaje de participación. El importe total, ya con la retención fiscal, se ingresa en la cuenta del titular, que luego repartirá según lo pactado. Se debe evitar hacerlo sin identificar a los demás, pues podría considerarse donación y generar impuestos adicionales. Hacienda retiene el 20% sobre la parte que exceda los 40.000 euros por décimo. Aunque el premio no tributa en el IRPF, sí que lo harán los rendimientos posteriores.

7. Si se deteriora, se debe presentar en Loterías y Apuestas del Estado

"Si el daño es grave, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre decidirá. En última instancia, los tribunales valoran pruebas como los fragmentos del décimo, la ausencia de reclamaciones o el testimonio del vendedor", explican.