"Ha llegado al cielo mi marido y nos ha mandado el Gordo"

Llevan 30 años vendiendo décimos de lotería y no es la primera vez que reparten un primer premio del famoso "Gordo", pero este año es especial por varios motivos. La administración n°205 de la avenida Monforte de Lemos, 119, en el madrileño barrio del Pilar (muy cerca de La Vaguada) ha repartido 50 series del 88.008, la administración que más llevaba: nada menos que 200 millones de euros.

Rocío Arias, la propietaria, tiene claro por qué ha tocado aquí este año: "Mi marido falleció el pasado mes de septiembre y era él quien llevaba la administración. Antes era mi suegra. Ha sido él quien ha llegado al cielo, ha tocado los ángeles y nos ha mandado el Gordo", ha dicho muy emocionada. " Todavía no ha venido nadie, solo me ha llamado una clienta diciendo que lo llevaba su hermano pero no les pongo ni cara", decía nerviosa mientras esperaba la visita de Loterías del Estado con el cartel premiado, la camiseta y el indispensable champán para brindar por la lluvia de millones.

Su marido, Jorge Gutiérrez, era muy querido en el barrio porque todos los comercios aledaños están felices a pesar de que nadie llevaba uno de los décimos agraciados. Así lo confesaba Sandra, desde Telas El Pozo. "Yo no llevo nada porque siempre le digo: Rocío ¿Tú cual llevas? Y llevo lo mismo que ella, o sea, no llevo el Gordo", dice entre risas. "No me ha tocado nada pero tengo el corazón que me estalla", dice.

Igual opina la otra vecina de la administración, Natalia de Modas Clóset. "Llevamos siempre el mismo número porque somos abonados, así que tampoco lo llevamos pero nos da igual. Estoy muy contenta porque este año era especial, este año Rocío se lo merecía ", dijo.

No han sido los únicos administradores de Madrid en repartir el ansiado premio que se hizo esperar hasta pasadas las 13.00 horas. También en las céntricas calles del Carmen, Arenal, así como en calle Quintana, la avenida Manzanares, la avenida de la Peseta o en las sirenas localidades del Móstoles, Getafe, Aranjuez o Las Rozas

También por multitud de localidades de España, siendo uno de los Gordos más repartidos de la historia.