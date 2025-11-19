Un señor denunció a una administración por robarle 6.000 euros de la Lotería de Navidad y acabó perjudicado

La Lotería de Navidad, uno de los sorteos más populares del país, genera cada año situaciones curiosas y, en ocasiones, polémicas.

En esta ocasión, un hombre de Palma vivió un episodio que terminó en su contra tras denunciar a una administración por supuestamente quedarse con un décimo premiado por 6.000 euros.

La compra y la confusión

El hombre, aficionado a participar cada año, había adquirido varios décimos y, tras el Sorteo Extraordinario, acudió a la administración para comprobar los resultados.

Según su versión, uno de los boletos había sido premiado con 6.000 euros, pero la empleada se lo habría retenido y solo le habría devuelto los restantes. Convencido de que había sido víctima de un robo, decidió acudir a la policía.

La investigación revela otra realidad

La administración contaba con cámaras de seguridad que registraron toda la transacción. Al revisar las imágenes, las autoridades comprobaron que el hombre había entregado todos sus décimos y que la trabajadora solo retuvo un boleto, que en realidad estaba premiado con una cantidad menor a la indicada.

La grabación mostró que no existía ninguna acción malintencionada por parte de la empleada.

Al demostrar que la acusación no correspondía con la realidad, el hombre fue finalmente denunciado por intento de estafa y falsedad en su declaración.

La administración, por su parte, quedó exonerada de cualquier responsabilidad. Este giro muestra cómo una acusación precipitada puede volverse en contra de quien la presenta.

La Lotería y sus riesgos

Este caso recuerda que la Lotería de Navidad, aunque tradicionalmente asociada a ilusión y alegría, también puede generar conflictos cuando intervienen acusaciones sin pruebas.

Los protocolos de seguridad de las administraciones existen para proteger tanto a los clientes como a los trabajadores, y cualquier intento de manipular o falsificar información puede tener consecuencias legales graves.