Lotería de Navidad 2025: ¿Qué premios me pueden tocar si juego?

El sorteo de la Lotería de Navidad de este 2025 se celebrará, como cada año, el 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Este año Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha decidido aumentar la tirada de Lotería de Navidad 2025 hasta las 198 series, lo que quiere decir que este año habrá más décimos que nunca: 1.980 (50 más que el año pasado).

Con una recaudación prevista de hasta 3.960 millones, 2.772 millones volverán a los agraciados en forma de premios. Esto no quiere decir que los premios de la Lotería Navidad de 2025 aumenten: son los mismos que siempre, solo que a repartir entre más series, con más pedreas y más aproximaciones, en consecuencia.

¿Qué premios reparte la Lotería de Navidad de 2025?

Seguramente te suenen. El Gordo repartirá un año más cuatro millones de euros por serie, 400.000 al décimo. El segundo premio será de 1.250.000 euros a la serie, 125.000 euros al décimo; mientras que el tercer premio repartirá 500.000 euros a la serie, 50.000 al décimo. Los grandes premios los completan dos cuartos premios, con 200.000 euros a la serie, 20.000 al décimo; y ocho quintos premios con 60.000 euros a la serie, 6.000 al décimo.

Los otros premios: aproximaciones y centenas

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 se caracteriza, como cada año, en ser uno de los que más premios reparte de todo el país. De ahí su popularidad y atractivo. Esto se debe a que además de los grandes premios, la Lotería de Navidad reparte 1.794 pedreas de cinco cifras premiadas con 1.000 euros a la serie (100 euros al décimo), además de aproximaciones a los grandes premios.

Por ejemplo, si el Gordo de la Lotería de Navidad el año pasado fue el 72480. Las aproximaciones al primer premio serían el 72479 y el 72481, el número inmediatamente anterior y el inmediatamente posterior. Las aproximaciones del Gordo estarán premiadas con 20.000 euros a la serie, es decir, 2.000 euros al décimo. Si fallas el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025 solo por las unidades, no desesperes: no verás 400.000 euros, no, pero menos es nada.

Además de al Gordo de la Lotería de Navidad el sorteo reparte aproximaciones al segundo premio (12.500 euros a la serie, 1.250 euros al décimo) y al tercer premio (9.600 euros a la serie, 960 al décimo) con la misma mecánica antes descrita.

¿Qué son las centenas? Pues en caso de que el Gordo fuese, como el año pasado, el 72480, esto quiere decir que las centenas al Gordo (los décimos comprendidos entre el 72401 y el 72499, salvo el propio primer premio, el 72480) ganarán un premio de 100 euros al décimo. La misma suerte correrán las centenas al segundo premio, al tercero y al cuarto.

Los otros premios: últimas cifras y reintegros

Repasadas las pedreas y las aproximaciones, el sorteo de la Lotería de Navidad de 2025 volverá también con el interés de ver las últimas cifras. De una forma similar a las centenas, si una persona tiene en su décimo las dos últimas cifras del primero, segundo o tercer premio tendrá derecho a cobrar 100 euros.

A ese premio de 100 euros habrá que sumar el reintegro de 20 euros al décimo que se cobra en caso de que dicho décimo tuviera en su última cifra la misma última cifra que se ha registrado en el Gordo.

Impuestos de la Lotería de Navidad de 2025

El famoso sorteo navideño no está exento de impuestos, por lo que si te ha tocado un premio mayor a 40.000 mil euros, es decir, primero, segundo y tercer premio, se te descontará un porcentaje que se retendrá en Hacienda. En cambio, si te ha tocado un premio menor a 40.000 mil euros estarás libre de impuestos.

Si resultas afortunado con "El Gordo", en lugar de recibir los 400.000 euros completos, te quedarías con 328.000 euros, ya que Hacienda retendría 72.000 euros en impuestos. Para el segundo premio, que es de 125.000 euros, tendrías que pagar 17.000 euros en impuestos, quedándote con 108.000. En el caso del tercer premio, el ganador recibiría 48.000 euros tras descontar los 2.000 euros correspondientes a impuestos.