Por qué te conviene contratar un bróker si no entiendes de hipotecas ni tienes tiempo que perder

Pedir una hipoteca puede ser un proceso muy tedioso y desgastante. Primero, porque el solicitante tiene que hacer un cursillo acelerado de tecnicismos financieros para entender las condiciones que tendrá su futuro préstamo. Segundo, porque requiere destinar mucho tiempo (entre dos o tres meses, normalmente), dado que hay que ponerse en contacto con una o más entidades, negociar, presentar diversos documentos, esperar a que la financiera apruebe la solicitud y firmar la operación ante un notario.

Hay clientes que ni quieren ni se sienten preparados para enfrentarse solos a este proceso, ya sea por falta de tiempo o por miedo a pagar más de la cuenta por culpa de un error de comprensión. Para ellos, contratar los servicios de un intermediario o bróker hipotecario puede ser una buena opción. Según HelpMyCash, la razón de ser de estos profesionales es conseguir la mejor hipoteca posible para sus clientes, de acuerdo con sus necesidades y situación financiera, además de resolver cualquier duda que les surja antes del día de la firma.

Te ahorrará tiempo

Pero ¿por qué se puede conseguir más rápido una hipoteca si se contrata a un bróker? Principalmente, porque no hay que desplazarse ni hacer tanto papeleo. Si el cliente pide el préstamo por su cuenta a varios bancos, tendrá que ponerse en contacto con todos ellos por separado, negociar uno a uno y entregar los documentos requeridos por cada entidad. En cambio, si se encarga la solicitud a un intermediario, solo habrá que facilitar la documentación al profesional y será este el que tramite la petición con los bancos.

El bróker, además, mantendrá una comunicación directa con todos los bancos contactados y, en caso de que estos aprueben la petición del cliente, recopilará todas sus ofertas hipotecarias. De esta manera, el solicitante podrá estudiar conjuntamente todas las propuestas, compararlas y valorar cuál le saldría más a cuenta.

Te ahorrará dinero

Pero contratar un bróker no solo ahorra tiempo: también permite conseguir una hipoteca más barata. Los intermediarios se encargan de negociar con los bancos para que estos mejoren sus condiciones iniciales: que rebajen su interés, que eliminen productos asociados o comisiones… Por ello, en la mayoría de los casos, el préstamo que se obtiene a través de sus servicios suele ser más barato que el que se puede firmar si se pide por libre.

Esta capacidad de negociación es especialmente ventajosa si se quiere contratar una hipoteca fija. En estos momentos, como los bancos están encareciendo estos productos, es complicado conseguir un interés constante por debajo del 2%. Con la ayuda de un bróker, en cambio, el cliente puede llegar a obtener un tipo de en torno al 1,50% o incluso más reducido, lo que le permitirá pagar unas cuotas sensiblemente más baratas.

Pongamos, por ejemplo, que una persona pide una hipoteca fija a un banco para conseguir 150.000 euros a devolver en un plazo de 25 años. Si el interés que se le ofrece es del 2%, pagará unas cuotas de 635,78 euros al mes. En cambio, si contrata a un bróker y este le obtiene un préstamo al 1,50%, las mensualidades serán de 599,90 euros. En este caso, el cliente podrá ahorrarse 35,88 euros cada mes y 430 euros al año.

Te explicará la ‘letra pequeña’

Pedir la hipoteca a través de un intermediario, además, es más seguro. Otro servicio que ofrecen los brókers es explicar al cliente las condiciones de todas las ofertas hipotecarias obtenidas: cuál es el interés que se aplicará, qué productos habrá que contratar (y cuánto costarán), qué comisiones cobrará el banco… Eso da un plus de información al solicitante y le permite decidir con quién le conviene hipotecarse con más criterio.

El bróker también puede resolver las dudas que tenga el solicitante sobre cualquier tema relacionado con las hipotecas: cuándo es mejor un interés fijo o uno variable, cuánto suelen tardar los bancos en responder a una petición, cómo funciona la firma ante notario… Por ley, todos los intermediarios están obligados a tener ese conocimiento para obtener la licencia para operar. En otras palabras, si el cliente no entiende demasiado sobre el mercado hipotecario, contratar a un bróker le asegura entender lo que está apunto de contratar.

¿Mejor gratis o de pago?

Ahora llega la pregunta del millón: ¿cuánto cobra un bróker por ofrecer todos estos servicios? Lo cierto es que depende mucho del intermediario: algunos no piden ni un solo euro al cliente (cobran directamente del banco con el que se contrata el préstamo), mientras que otros aplican una comisión de entre el 1% y el 5% sobre el importe de la hipoteca obtenida o tienen una tarifa fija de entre 3.000 y 5.000 euros.

Los brókers gratuitos son adecuados para los clientes con una situación económica saneada que quieren ahorrar tiempo y conseguir unas buenas condiciones, pero no necesitan un acompañamiento personalizado. Los que sí cobran honorarios al cliente, en cambio, pueden ser una buena opción para aquellos que tienen un perfil más específico: los que van a financiar más del 80% de la compra de la vivienda, los que necesitan que el intermediario les aconseje sobre qué hipoteca es mejor contratar (la mayoría de gratuitos explican las ofertas, pero no asesoran sobre ellas), aquellos que no saben negociar condiciones... En la página web de HelpMyCash se puede consultar en qué casos concretos es más conveniente decantarse por un intermediario gratuito o por uno de pago.