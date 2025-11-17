¿Aún no conoces Instant Beauty? El ritual express de Carmen Lomana para lucir una piel perfecta en minutos

Hay mañanas que empiezan antes que nosotras. La alarma suena, la ducha despierta, el café calienta las manos… y el tiempo corre. Aun así, hay un gesto que no queremos perder: mirarnos al espejo y ver una piel fresca, luminosa, con esa energía que dice “hoy puedo con todo”, aunque el sueño no haya sido perfecto.

Ahí es donde la belleza tiene que ser inteligente. Flexible. Real. Y esa es la esencia del Código Atashi: una nueva forma de entender la piel que no la encasilla en seca, grasa o mixta, sino que la acompaña según lo que vive cada día, según los momentos y estilos de vida de cada mujer. Porque no somos una etiqueta, somos ritmos, emociones, estrés, madrugones, cambios, y nuestra piel también lo siente.

Desde esta filosofía nace Instant Beauty, el ritual exprés que adora Carmen Lomana para esos amaneceres rápidos en los que hay que salir brillando… sin perder segundos. Solo dos pasos esenciales bastan: L’Essenza Eterna, el serum que resucita tu piel y calma tu mente y la DD Cream Nude Skin Perfection SPF15, que aporta luz, uniformidad y un acabado “no make-up make-up” en segundos.

El resultado: un cutis fresco, suave y radiante, listo antes que tú para todo lo que viene.

L’Essenza Eterna: el tratamiento que resucita la piel y calma la mente

El Sérum L’Essenza Eterna es mucho más que un cosmético. Es un elixir de juventud que actúa sobre las principales causas del envejecimiento cutáneo, regenerando la piel desde el interior y aportándole una textura firme, elástica y luminosa. Con un 99,7% de ingredientes naturales, su fórmula concentra activos biotecnológicos que promueven la regeneración celular, fortalecen la barrera lipídica y reducen visiblemente los signos del estrés y la fatiga.

Entre sus ingredientes estrella destaca el Bakuchiol 100% puro, conocido como el “retinol vegano”. Este activo natural estimula la síntesis de colágeno y elastina sin causar irritación ni enrojecimiento, lo que lo hace perfecto para pieles sensibles. A diferencia del retinol tradicional, el Bakuchiol es bien tolerado por todo tipo de pieles y consigue una mejora notable en firmeza, elasticidad y uniformidad del tono.

Sérum L’Essenza Eterna y DD Cream. Cortesía

El sérum también incorpora Ácido Ferúlico Natural 100% puro y Extracto de Romero, dos antioxidantes naturales capaces de fortalecer la barrera cutánea, proteger frente al daño oxidativo y mejorar la hidratación, aportando una luminosidad inmediata y ayudando a suavizar el enrojecimiento. El resultado es una piel visiblemente más firme, radiante, con un toque glow inmediato y arrugas atenuadas.

Otro de los ingredientes protagonistas es el Myramaze® Essence - Myrothamnus, conocida como la “Planta de la Resurrección”. Este extraordinario extracto devuelve la vitalidad y el aspecto descansado a las pieles apagadas o fatigadas, al estimular la actividad de los fibroblastos y favorecer una apariencia más rejuvenecida y llena de vida.

En apenas unos minutos, sentirás la piel más tersa, más uniforme y con ese glow natural que parece surgir desde dentro. Y los resultados hablan por sí mismos: Para 9 de cada 10 mujeres L'Essenza Eterna es el aliado perfecto para un efecto antiedad inmediato; el 100% afirma sentir un efecto flash tras su aplicación y el 95% siente un aspecto más joven*.

Además, su excelencia no pasa desapercibida: L’Essenza Eterna ha sido reconocido como Mejor Sérum en los Premios Belleza Glamour 2024, y premiado como Cosmético Revelación Pro–Age en los Premios Belleza con Influencia InStyle 2024.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF15: el toque final de luminosidad

Después del sérum, Carmen Lomana aplica la DD Cream Nude Skin Perfection SPF15, un tratamiento antiedad 8 en 1 con color que perfecciona la piel al instante. Esta crema multifunción hidrata, minimiza poros, atenua manchas, unifica el tono, ofrece un efecto lifting natural, arrugas reducidas, y un rostro iluminado y protegido con SPF15, consiguiendo ese efecto “no makeup makeup” tan característico del estilo de Carmen: un rostro radiante, natural y sin esfuerzo.

Su fórmula combina activos biotecnológicos y extractos naturales que actúan en sinergia para ofrecer una piel más joven, tersa y uniforme. Entre sus componentes más destacados se encuentran las Células Nativas de Gardenia Jasminoides, que incrementan la producción de colágeno nativo hasta en un 33% y reducen las arrugas restaurando la matriz extracelular; y el Extracto Biotecnológico de Perla Negra, rico en minerales marinos y antioxidantes, que aporta luminosidad y realza la sensualidad de la piel.

También contiene Spilanthol 50 conocido por su efecto lifting natural inmediato. Este activo alisa y suaviza las líneas de expresión, actuando como un relajante cutáneo natural. Los Micropigmentos Iluminadores Ultraintensos, subliman la piel al instante, devolviéndole la luminosidad y ofreciendo un acabado sedoso con efecto buena cara.

DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 Cortesía

El Retinol Liposomado, junto con las Vitaminas C y E, estimula la renovación celular y protege frente a los radicales libres, ralentizando el envejecimiento cutáneo. Y su Complejo Nutritivo Bio Acticire, con aceites de jojoba, mimosa y girasol, hidrata profundamente la piel y la protege frente a la deshidratación.

Gracias a esta combinación de activos, la DD Cream Nude Skin Perfection consigue corregir imperfecciones, reducir manchas y ofrecer una cobertura ligera con acabado luminoso. Además, incluye SPF15, que protege frente a la radiación solar y la luz azul de las pantallas, previniendo los signos del fotoenvejecimiento.

Reconocida como Best Complexion Product en los Pure Beauty Global Awards 2025, y galardonada también con el premio a Mejor Producto de Maquillaje por los Premios Clara Belleza 2023, esta DD Cream se ha convertido en el aliado perfecto para mujeres que desean una piel uniforme, hidratada y luminosa sin renunciar al tratamiento antiedad.

La combinación perfecta de ciencia, sensorialidad y belleza

En definitiva, el ritual de Carmen Lomana resume la esencia del Código Atashi: una belleza que se adapta a cada ritmo, a cada momento y estilo de la vida.

Porque en esas mañanas con prisa, cuando el mundo ya corre y apenas hay minutos para nosotras, Instant Beauty demuestra que la eficacia también puede ser sencilla: dos gestos esenciales, una piel luminosa y firme, y la sensación de empezar el día en equilibrio.

Y si te preguntas dónde encontrarlos, están a un paso de ti: en su web, en farmacias y en las parafarmacias de El Corte Inglés.

Atashi Cellular Cosmetics pertenece a Phergal Laboratorios, un laboratorio de alta comsética dermofarmacéutica con más de 40 años de expertise, pionero en biotecnología, innovación sostenible y fórmulas hipoalergénicas que combinan ciencia y naturaleza para ofrecer resultados visibles y duraderos. Comprometido con la investigación y la calidad, Phergal continúa siendo referente en el desarrollo de cosmética eficaz, sensorial y responsable con la piel y el medio ambiente.