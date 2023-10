Cancelación de Préstamos ¿Se puede anular un préstamo si te arrepientes?

Si has solicitado un préstamo personal y te has dado cuenta de que no lo necesitas o que no puedes afrontar las cuotas, es posible que te preguntes si se puede cancelar un préstamo personal. La respuesta es que sí, pero no siempre es fácil ni barato.

Antes de tomar cualquier decisión, es fundamental que te informes sobre los términos y condiciones de tu préstamo, así como los plazos y las tarifas por cancelación.

¿Se puede anular un préstamo personal?

La ley establece que los consumidores tienen derecho a desistir de un contrato de crédito en el plazo de 14 días naturales desde su firma, sin tener que dar ninguna explicación ni pagar ninguna penalización. Este derecho se aplica tanto a los préstamos personales como a los créditos al consumo o las tarjetas de crédito.

Para ejercer este derecho, el consumidor debe comunicar su decisión al prestamista por escrito, ya sea por correo electrónico, fax o carta certificada. Además, debe devolver el importe prestado más los intereses devengados hasta el momento de la cancelación.

Si no dispones del capital para devolver las cuotas del préstamo a tiempo, es mejor no pedirlo o anular el préstamo, puesto que, como informan desde Money24.es, las consecuencias de no pagar un préstamo personal pueden ser muy malas.

Sin embargo, si han pasado más de 14 días desde la firma del contrato, se puede anular una financiación solo si se paga la totalidad del préstamo más los intereses y las comisiones que correspondan. Esto puede suponer un coste muy elevado, por lo que conviene pensarlo bien antes de solicitar un préstamo personal.

Cómo cancelar un préstamo y qué tener en cuenta

La cancelación de préstamos personales es un proceso que puede variar según el prestamista y las leyes locales. Si te encuentras en una situación en la que deseas anular un préstamo firmado, es crucial seguir ciertos pasos y considerar aspectos que pueden influir en el coste y la viabilidad de la operación. Estos son los más importantes:

- Revisa las condiciones del contrato. Antes de cancelar un préstamo, debes leer con atención el documento que firmaste con el prestamista y verificar si hay alguna cláusula que establezca penalizaciones, comisiones o requisitos para anular la deuda anticipadamente. Así podrás saber si te conviene o no realizar la cancelación y cuánto te costará.

- Comunica tu decisión al prestamista. Si decides proceder con la cancelación, debes informar al prestamista de tu intención y solicitar un documento que indique el importe total que debes pagar para liquidar el préstamo. Este documento se llama certificado de deuda cero y es necesario para demostrar que has saldado tu obligación.

- Realiza el pago correspondiente. Una vez que tengas el certificado de deuda cero, debes efectuar el pago del importe indicado en el mismo, ya sea mediante transferencia bancaria, cheque o efectivo. Guarda el comprobante del pago como prueba de que has cumplido con tu compromiso.

- Solicita la baja del registro de morosos. Si por alguna razón tu préstamo ha sido registrado en algún fichero de morosidad, como ASNEF o RAI, debes pedir al prestamista que solicite la baja de tus datos de dicho fichero una vez que hayas cancelado el préstamo. Esto es importante para evitar problemas futuros al solicitar otros créditos o servicios financieros.

Cuánto tiempo tienes para cancelar un préstamo

Como hemos visto, el plazo para cancelar un préstamo sin coste es de 14 días desde la firma del contrato. Si superas este plazo, tendrás que pagar una comisión por cancelación anticipada, que suele oscilar entre el 0,5% y el 1% del capital pendiente de amortizar, según el tiempo que falte para el vencimiento del préstamo.

Además, algunos préstamos personales tienen un periodo de carencia, que es el tiempo durante el cual solo se pagan intereses y no se amortiza capital. Si cancelas el préstamo durante este periodo, tendrás que pagar también la parte proporcional del capital que no has devuelto.

Actualmente, se ha producido un auge de la solicitud de préstamos rápidos, con sus ventajas y sus riesgos. Compara con precaución y evita caer en estafas, eligiendo la mejor forma de conseguir dinero inmediato.

Comisión por cancelación

La comisión por cancelación es el importe que cobra el prestamista por dejar de percibir los intereses futuros del préstamo. Esta comisión está regulada por la ley y no puede superar el 1% del capital pendiente si queda más de un año para el vencimiento del préstamo, o el 0,5% si queda menos de un año.

No obstante, algunos préstamos personales no tienen comisión por cancelación o la tienen muy reducida. Por eso, es importante comparar las condiciones de varios préstamos antes de contratar uno y leer detenidamente la letra pequeña del contrato.

Intereses devengados

Los intereses devengados son los intereses que se han generado desde la fecha de disposición del préstamo hasta la fecha de cancelación. Estos intereses se calculan aplicando el tipo de interés nominal (TIN) sobre el capital prestado y se expresan en términos anuales.

Para saber cuánto tendrás que pagar por los intereses devengados al cancelar un préstamo, puedes utilizar una calculadora online o una fórmula matemática. La fórmula es la siguiente:

Intereses devengados = Capital x TIN x Días / 365

Por ejemplo, si has pedido un préstamo de 10.000 euros al 8% TIN y lo quieres cancelar al cabo de 30 días, tendrás que pagar:

Intereses devengados = 10.000 x 0,08 x 30 / 365 = 65,75 euros

Recuerda que antes de solicitar un préstamo debes analizar tu situación financiera, comparar varias ofertas y leer bien el contrato. Así podrás evitar sorpresas desagradables y ahorrar dinero en intereses y comisiones.